"Grigliate e falò non si toccano! La qualità dell'aria è compatibile con le tradizioni"

Dalle caldarroste degli alpini in autunno ai tradizionali falò del Ginèe dei giorni scorsi, senza dimenticare il giro di vite sull'utilizzo dei camini e delle stufe a legno. Anche in Lombardia si discute su come limitare sempre più le combustioni inquinanti, a partire da quelle all'aperto, a favore della qualità dell'aria. Ma c'è chi dice no a un eccesso di limitazioni a danno di usanze e tradizioni. Tra questi il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini di Fratelli d'Italia che proprio oggi, di martedì 6 febbraio, ha presentato un’interrogazione delle combustioni all’aperto, dei falò rituali e dell’uso ricreativo del fuoco.

"La Regione non è per i divieti. Ora serve chiarezza"

"Ho chiesto a Regione Lombardia di pronunciarsi circa le attuali limitazioni che impedirebbero le combustioni all’aperto e l’accensione di fuochi anche in casi del tutto circoscitti, come ad esempio, per i falò rituali o per le grigliate in giardino a Pasquetta o, ancora, per preparare le caldarroste assieme agli alpini o ad altre associazioni - spiega Zamperini - In Aula è stato chiarito che non è intenzione di Regione imporre divieti, anzi si vuole tutelare queste iniziative, ma occorre dare una risposta concreta e definitiva: serve che chi deve decidere, decida, eventualmente anche adeguando le normative in materia".

"Assurdo considerare rifiuto inquinante un pezzo di legno raccolto nel bosco"

"Ci metteremo al lavoro per dimostrare che il rispetto della tradizione non è incompatibile con la salvaguardia dell’ambiente ed il rispetto delle regole - aggiunge il consigliere regionale lecchese - È giusto che ci siano delle normative a tutela della qualità dell’aria, senza però sacrificare le nostre tradizioni, le nostre radici identitarie ed i momenti di aggregazione attorno ad un fuoco. Ritengo un’assurdità considerare come rifiuto inquinante un pezzo di legno raccolto nel bosco. E Trovo delirante che qualcuno ritenga, nonostante il rispetto delle norme di sicurezza e dei materiali utilizzati, che un falò di Sant'Antonio o le caldarroste in piazza possano rappresentare davvero un pericolo per la salute dei cittadini e dell’ambiente. Ci batteremo contro ogni eccesso».