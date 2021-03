«Sono vicino alle famiglie lecchesi, capisco bene disagio e difficoltà. Lavoriamo con tutte le istituzioni per un piano efficace»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Cari lecchesi,

questa volta siamo in arancione scuro: un altro grande sforzo di responsabilità e di adattamento.

Da venerdì fino al prossimo 14 marzo varranno le nuove restrizioni: aree attrezzate per gioco o sport chiuse all'interno dei parchi, divieto (anche all'interno del proprio comune) di far visita ad amici e parenti nelle abitazioni private, divieto di spostarsi verso le seconde case e, soprattutto, sospensione della didattica in presenza per tutte le scuole, dagli asili all'università. Restano aperti solo i servizi nido e micro-nido.

Sono vicino alle famiglie lecchesi, costrette ad acrobazie dal giorno alla notte per incastrare i ritmi di lavoro con la presenza a casa dei figli, con così poco preavviso. Penso ai bambini e ai ragazzi, ma soprattutto agli studenti delle scuole superiori che hanno potuto godere di solo un mese di relativa normalità, per non parlare degli studenti universitari che sono stati in aula… per 10 giorni! Capisco bene il vostro disagio e le difficoltà: anche questa volta famiglie e giovani sono chiamati a rinunce e a sforzi importanti. Purtroppo la variante inglese corre, anche tra i più piccoli, e i dati non ci consentono di stare sereni; il compito della politica è di dare strumenti a tutti per la didattica a distanza, congedi parentali, certezza nei tempi e nei modi delle vaccinazioni, tutelando il diritto alla salute di chi è più fragile o in prima linea e garantendo luoghi idonei e diffusi sul territorio. Su questi punti il Comune sta lavorando con tutte le Istituzioni competenti, nel rispetto dei reciproci ruoli, per giungere presto a un piano ragionevole ed efficace.

Nel frattempo le attività in città non si fermano: in questa settimana, ad esempio, abbiamo dato concretezza a quella “cura” della città e dei rioni con piccoli ma significativi interventi di decoro e manutenzione (via Bovara e il parchetto del Beato Serafino a Chiuso), di messa in sicurezza del territorio (il Vallo del San Martino grazie ai volontari dell’Antincendio) e di attenzione al mondo dello sport e della scuola (nuovi impianti d’illuminazione in diverse palestre delle scuole elementari e medie).

Sul tema dei parcheggi nei rioni alti di Lecco, abbiamo pubblicato il bando per assegnare 9 nuovi box riservati ai residenti di Falghera (tutte le info sono disponibili a questo link), cui si aggiungeranno altri posti auto ad uso pubblico. Un primo fondamentale tassello in vista di quel complessivo Piano Parcheggi che stiamo realizzando per dare una boccata d’aria ai nostri rioni.

Mauro Gattinoni