L'azienda che punta su un simulatore virtuale per insegnare a saldare

Utilizzare le tecnologie più innovative per avvicinare i giovani a una professione che conta sempre meno addetti e in cui trovare forze fresche è sempre più difficile. È questa la strada scelta da Biella Forniture, azienda della Valle San Martino con sede a Cisano Bergamasco, specializzata nella fornitura di prodotti e servizi per la saldatura e il taglio, in esposizione nei giorni scorsi a “Fornitore Offresi”, negli spazi di Lariofiere.

Cos'è il "Welding Training"

Proprio nei padiglioni di Erba la realtà guidata da Luca Biella ha scelto di presentare una soluzione rivoluzionaria nella formazione dei saldatori del futuro. Si tratta di "Welding Training", un corso con simulatore virtuale di saldatura Mig - Tig - Smaw: un sistema di tecnologia virtuale applicata alla saldatura, di facile utilizzo e che permette un apprendimento degli aspetti sia pratici che teorici dei relativi processi.

"La nostra azienda supporta diverse aziende e carpenterie del territorio che da tempo affrontano serie difficoltà nel reperire carpentieri saldatori specializzati - spiega Luca Biella, amministratore dell'azienda cisanese - Sulla base del confronto costante con queste imprese ci siamo chiesti come poter contribuire a trovare una risposta a un problema del genere. Di qui l'idea di aprire una scuola di saldatura virtuale, attraverso la quale incentivare i ragazzi ad approcciarsi a questo mondo".

Ma quali sono le caratteristiche di Welding Training? "Si tratta di un sistema innovativo che permette di acquisire competenze, attraverso l'utilizzo del simulatore di saldatura, in modo efficiente, senza sprechi di materiale e consumabili e in totale sicurezza. L’allievo è dotato di una visiera 3D e istantaneamente si ritrova immerso in un ambiente di realtà virtuale, dove ogni suo movimento viene riprodotto e rappresentato. Proprio per queste sue caratteristiche, che si accompagnano all'assenza di fumi, gas e rumori, può essere usato ovunque: in aule, uffici, reparti... L’ambiente virtuale riproduce fedelmente le condizioni in cui il saldatore si troverà poi a lavorare nella realtà, simulando ogni condizione necessaria per l’addestramento”.

Si tratta dunque di un sistema che permette non solo di realizzare un significativo risparmio di materiali, allineandosi dunque ai principi di sostenibilità e responsabilità ambientale, ma anche di ottimizzare spazi e risorse. "Esattamente - conferma Biella - parliamo di una soluzione rivolta all'accrescimento delle competenze a 360 gradi, cui possono fare ricorso aziende, artigiani, associazioni, istituti tecnici e professionali. Non è solo un modo per insegnare il mestiere ai ragazzi delle scuole, ai quali è comunque rivolta in primis la nostra attenzione: il personale già formato su alcune tecniche di saldatura può sfruttare il nostro sistema per imparare a padroneggiare anche le altre".

L'azienda della Valle San Martino vuole così porsi come punto di riferimento non solo nell’ambito delle forniture, ma anche della formazione. "L’adozione del simulatore non è per noi solo un traguardo tecnologico, ma anche un impegno verso la formazione di una nuova generazione di saldatori, pronti ad affrontare le sfide del futuro con le competenze necessarie per eccellere in un mercato del lavoro sempre più esigente. Welding Training nasce infatti con l’obiettivo di affiancare clienti e professionisti in ogni fase del loro percorso di crescita professionale, dalla formazione iniziale virtuale a quella vera e propria sul campo, fino al conseguimento dei patentini di saldatura, fondamentali per operare nel settore con competenza e sicurezza".

Prodotti e obiettivi dell'azienda

Biella Forniture Srl opera con personale tecnico commerciale specializzato con maturata esperienza nel campo delle forniture industriali, con specifica competenza nella fornitura di macchine e impianti per la saldatura e il taglio, di accessori e consumabili, oltre alla fornitura di utensili ed elettroutensili, di abrasivi e lame, di antinfortunistica e Dpi, di gas tecnico, con miscele adatte a varie esigenze di saldatura. "La nostra è un'azienda nuova - spiegano i dirigenti - ma con una pluriennale esperienza, determinata a supportare la clientela con professionalità, ma soprattutto, motivata a crescere e ad ampliare le proprie competenze con l'obiettivo di soddisfare il cliente sempre alla ricerca di alternative idonee in grado di ottimizzare i processi produttivi all'interno dells propria realtà industriale". Biella Forniture, forte di un’esperienza di oltre 50 anni, ha sede a Cisano Bergamasco, in località Bisone.