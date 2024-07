Dopo la nuova rete idrica opere da mezzo milione di euro per gli asfalti

Sono iniziate le opere di ripristino definitivo degli asfalti nel comune di Barzanò, riguardanti le vie interessate dai recenti lavori di efficientamento della rete idrica eseguiti da Lario Reti Holding. Dal 2020, il territorio di Barzanò è stato al centro di importanti interventi di ottimizzazione delle reti, con investimenti realizzati per quasi 2,7 milioni di euro e destinati all’efficientamento sia dell’acquedotto che della fognatura.

Le vie interessate

Un'importante tranche di lavori si è conclusa a gennaio di quest’anno, risolvendo problematiche legate alla fognatura nella zona del complesso residenziale e delle scuole tra via Papa Giovanni XXIII e via Leonardo da Vinci. Contemporaneamente, sono stati effettuati interventi anche in via Olmo, via delle Ortensie, via Castello, via Paladini Pirovano, via Matteotti, via monsignor Colli, via Ferrari e via Garibaldi.

"Le opere di asfaltatura definitiva delle zone interessate da questi lavori - fanno sapere gli uffici di Lario Reti - non sono state realizzate immediatamente poiché è necessario un periodo di assestamento del fondo stradale una volta terminati i lavori. Viene quindi posata una pavimentazione provvisoria in conglomerato bituminoso e, dopo sei mesi, si realizza il nuovo manto stradale, rispettando trama e colore originali".

"Gli interventi di ripristino dell'asfalto, per un valore di 500 mila euro, sono partiti dal centro cittadino e procederanno in modo sistematico, con l'obiettivo di concludere in questa zona prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. I lavori continueranno poi nelle altre vie, seguendo una pianificazione studiata per ridurre al minimo i disagi per i residenti e garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale".

Lario Reti Holding

Lario Reti Holding spa è, dal 1° gennaio 2016, il gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco. Gestisce oltre 450 sorgenti, 95 pozzi, la potabilizzazione dell'acqua del Lago, più di 2.600 km di condotte acquedotto e oltre 1.800 chilometri di condotte fognarie, assicurando la manutenzione e la distribuzione capillare delle acque fino al rubinetto di casa, il loro collettamento e la successiva depurazione.