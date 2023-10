L'accordo di Pharmalife per puntare sempre più sul mercato internazionale

La Serbia - con Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord e Montenegro - è destinata a diventare un mercato sempre più importante per Pharmalife Research, l’azienda di Garbagnate Monastero leader di mercato nel segmento di integratori alimentari, dispositivi medici, presidi medici chirurgici e dermocosmetici distribuiti sia in Italia sia in 62 Paesi del mondo.

Galenika, uno dei maggiori produttori di prodotti farmaceutici in Serbia e nella regione, appartenente al 4° gruppo farmaceutico mondiale, sta espandendo infatti le sue attività rilevando la società serbo-slovena Lifemedic ed assumendo così anche la distribuzione esclusiva dei prodotti Pharmalife Research per i mercati di Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord e Montenegro. Si aprono quindi ulteriori prospettive di crescita in quest’area per l’azienda italiana con sede nella Brianza Lecchese, una volta che l’operazione sarà completata, grazie alla stretta collaborazione con un player di primo piano sui mercati mondiali dove Galenika è presente.

"La qualità, l'innovazione, l'approccio scientifico e lo spirito imprenditoriale del Made in Italy hanno portato a un ottimo posizionamento di Pharmalife Research sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale - commenta Anna Crupi, Amministratore unico di Pharmalife Research - L’importanza centrale attribuita alla qualità e l’ambizione internazionale ci accomunano a Galenika, che consideriamo un vero partner e un supporto a lungo termine per il raggiungimento di obiettivi comuni".

In questi giorni più di 50 pediatri provenienti proprio da Serbia e Slovenia hanno preso parte alle giornate di formazione organizzate da Pharmalife Research nella sua sede di Garbagnate Monastero. "Le giornate di formazione e informazione proposte dalla nostra azienda ai professionisti che operano nel settore medico, in particolare in ambito pediatrico, sono una tradizione sulla quale scegliamo di investire ogni anno e in modo crescente - illustra ancora Anna Crupi - I percorsi che organizziamo vanno al di là della presentazione dei nostri prodotti: trattano e approfondiscono temi di interesse per l’ambito nel quale le diverse figure professionali operano e rappresentano quindi un servizio per i nostri clienti e un piccolo, ma speriamo significativo, contributo alla diffusione della cultura della qualità e dell’innovazione".