"Come imparare bene l'inglese? Iniziare a parlarlo fin da piccoli e senza ansie"

Si è innamorato di lago e montagne lecchesi, così ha deciso di portare la sua scuola di inglese per bambini anche a Lecco. Questa la scelta di Bruno Zappia, papà italiano e mamma argentina, creatore del marchio "Kids to Teens english school", con una sede aperta da poco anche in via Petrarca, traversa di viale Turati.

"Io e il mio team di 5 insegnanti di inglese siamo attivi già da 16 anni nella sede principale di Legnano con quasi 300 piccoli studenti - racconta Bruno - Da circa un anno mi sono trasferito di casa in Valsassina perchè sono appassionato da sempre di arrampicata e montagne lecchesi, così ho pensato di provare a replicare l'esperienza di Kids to Teens anche nella città del Manzoni".

Come teacher a Lecco è ora già operativa Irene Dell'Oro di Valmadrera e la scuola vuole ora crescere in termini di adesioni. "C'è già tanto interesse per una proposta come la nostra che vuole aiutare i bambini a imparare al meglio l'inglese e il segreto per farlo al meglio consiste nell'iniziare con l'insegnamento e il dialogo in lingua straniera fin da piccoli".

Le lezioni sono infatti rivolte ai bambini dai 3 anni in avanti, salendo fino ai 17/18 anni. "L'ideale sarebbe proprio iniziare a studiare, o meglio a parlare, già a tre anni di età - aggiunge Bruno - A quell'età è infatti più facile iniziare ad apprendere bene. Dopo un percorso specifico la nostra scuola porta l'alunno ad ottenere una certificazione ufficiale di conoscenza della lingua inglese che si può ottenere dagli 8 anni in avanti. Si tratta di un documento molto utile soprattutto per le famiglie che si spostano in altri Paesi europei, magari per lavoro, dove parlare di un buon inglese è fondamentale non solo per dialogare, ma anche per essere inseriti al meglio a scuola".

Quindi una proposta per iniziare a studiare l'inglese da zero, ma non solo. "Oltre a un insegnamento base per apprendere al meglio l'inglese crescendo, possiamo anche affiancare gli studenti di scuole medie o supeiori che hanno bisogno di migliorarsi. Nelle scuole si bada molto alla grammatica e allo studio dela letteratura. Giusto, ma occorre soprattutto saper parlare una lingua e noi puntiamo molto sul dialogo in inglese, anche lavorando in gruppi".

"A Legnano e non solo, visti alcuni miei precedenti impegni lavorativi in Inghilterra e Stati Uniti, abbiamo maturato molta esperienza nel settore. Possiamo quindi contare, come si suol dire, su un know how importante e vogliamo metterlo a diposizione anche del vostro splendido territorio dove, tra l'altro, il turismo sta crescendo in modo esponenziale, così come la necessità di parlare bene l'inglese. Per farlo vogliamo metterci a disposizione dei genitori e delle famiglie in un percorso coinvolgente, ma non stressante. Per imparare bene l'inglese occorre infatti sentirsi coinvolti, iniziare da piccoli e non avere ansie di imparare tutto subito, ma dare continuità e migliorarsi nel tempo".