FlixBus inaugura collegamenti diretti Lecco-Genova per l'estate al mare

Lecco è più vicina al mare. FlixBus inaugura infatti collegamenti diretti fra Lecco e Genova per agevolare gli spostamenti di chi trascorrerà le vacanze in Liguria. "La società intende così garantire una soluzione di viaggio senza interruzioni a chi parte dal territorio - fa sapere Flixbus Italia - e incentivare così un’idea di viaggio più rispettosa dell’ambiente basata sull’uso di mezzi di trasporto collettivi e indipendente dall’auto privata".

Il mare raggiungibile due volte al giorno da via Balicco

Per tutta l’estate Genova sarà raggiungibile due volte al giorno dalla fermata di Via Balicco, vicino alla stazione ferroviaria. Delle due corse giornaliere, una partirà la mattina alle 6:40, permettendo di arrivare alle 11:00 nel capoluogo ligure alla fermata di via Fanti d’Italia, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Piazza Principe; l’altra corsa partirà alle 17:10, raggiungendo Genova alle 21:30. La durata complessiva del viaggio è di 4 ore e 20 minuti. L’arrivo presso la stazione di piazza Principe consentirà a chi parte da Lecco di proseguire in treno con facilità verso Ponente o Levante.

I biglietti

I biglietti sono acquistabili sul sito, tramite l’app FlixBus gratuita e nei rivenditori fisici, con prezzi a partire da 15,98 euro. FlixBus opera con un modello di pricing dinamico analogo a quello utilizzato da tutte le principali compagnie di trasporto, in base a cui il costo del biglietto cresce all’aumentare del tasso di riempimento dell’autobus. Prenotando con anticipo, ci si può quindi aggiudicare tariffe migliori.

"Vogliamo permettere a chiunque di spostarsi con facilità lasciando a casa l’auto, con un occhio di riguardo per il portafogli ma anche per l’ambiente - spiega Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia - Anche questa estate, oltre a potenziare i collegamenti con le località di vacanza più iconiche abbiamo voluto promuovere mete meno conosciute per contribuire a valorizzare il patrimonio nazionale al meglio. In questo modo, desideriamo anche rispondere alle mutate esigenze di chi viaggia: oggi le persone cercano sempre di più forme di viaggio virtuose e responsabili, e desiderano fare esperienza della propria destinazione in modo immersivo. Facendo luce sulle gemme nascoste del nostro Paese, vogliamo supportare questa visione".

Se si considerano i fattori di emissione in Europa, un’auto personale produce in media 166 grammi di CO2 per passeggero per km, mentre un autobus FlixBus si contraddistingue per un fattore di emissione medio di soli 27,8 grammi di CO2 per passeggero per km, più di 5 volte inferiore. "Preferendo l’autobus all’auto - ricorda l'azienda - chi viaggia potrà così ridurre il proprio impatto a fronte di una spesa contenuta. I benefici di questo approccio alla scelta del mezzo, che coniuga le esigenze di sostenibilità e di economicità, si vedono soprattutto sul lungo periodo: nel 2023, chi ha preferito FlixBus e FlixTrain ad altre soluzioni negli oltre 40 Paesi dove opera la società, ha permesso di risparmiare oltre 1 milione di tonnellate di CO2, di cui ben 152.000 solo in Italia".

Storia e servizi FlixBus

FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, comodo, green e adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia superiore, FlixBus ha creato la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con oltre 400.000 collegamenti al giorno verso oltre 5.600 destinazioni in più di 40 Paesi.

Fondata e avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le Pmi del territorio. Dalle sedi di Milano, Monaco di Baviera, Berlino, Parigi, Zagabria, Stoccolma, Amsterdam, Aarhus, Praga, Budapest, Los Angeles, Madrid, Bucarest, Varsavia, Bruxelles, New York, Kiev, Belgrado, Lisbona, Norimberga, Istanbul, Londra, San Paolo e Sofia, il team FlixBus è responsabile della pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle vendite, oltre che dello sviluppo del business e tecnologico. Ora il nuovo collegamento Lecco-Genova.