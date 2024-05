Premiati i "Fratelli al comando" dell'azienda lecchese con 1.500 dipendenti

Un altro prestigioso riconoscimento per Fontana Group, l'azienda nata a Calolziocorte e diventata leader a livello internazionale nella produzione di stampi per auto di lusso. Mercoledì 8 maggio presso il museo dell'Alfa di Arese, l'impresa Fontana ha vinto il primo premio dell'evento "Di padre in figlio" nella categoria "Fratelli al comando", per aver saputo coniugare una costante ricerca dell'eccellenza nelle performance all'open innovation compartecipativa e a una strutturata e ponderata attribuzione dei compiti e delle responsabilità all'interno dell'azienda e tra gli stessi fratelli, Valentina e Stefano, che ora guidano, insieme allo zio Marco e al padre Walter, un'azienda internazionale con oltre 1.500 dipendenti.

Una realtà protesa alla continua crescita. Oltre 100 le imprese familiari e da tutta Italia e da diversi settori merceologici che hanno partecipato candidandosi a queste prestigioso premio, ormai alla sua tredicesima edizione.

Valentina e Stefano Fontana: "Orgogliosi di questo importante traguardo"

"Siamo orgogliosi di questo importante traguardo che premia non solo gli sforzi imprenditoriali della nostra famiglia alla guida di Fontana Group dal 1956, ma anche i valori alla base della nostra educazione - commentano Valentina e Stefano Fontana, vicepresidenti di Fontana Group - Coniugare tradizione e innovazione è sempre stata la nostra principale volontà, nel rispetto di chi ci ha preceduto e che insieme a noi porta avanti ancora oggi questa missione".

"Vogliamo cogliere l'occasione per esprimere la nostra sincera gratitudine alla seconda generazione della nostra azienda di famiglia, nostro padre Walter e nostro zio Marco, per la loro fiducia e il loro sostegno. La loro guida e il loro supporto sono stati preziosi nel trasformarci nei leader che siamo oggi".

"Un riconoscimento che premia tutti coloro che lavorano in azienda"

"Vogliamo poi estendere i nostri ringraziamenti - aggiungono Valentina e Stefano Fontana - anche a tutta la nostra famiglia per aver instillato in noi i valori che ci ispirano ogni giorno: integrità, impegno e perseveranza. Questo premio è anche una testimonianza degli sforzi collettivi di tutti coloro che insieme a noi sono parte attiva di questa azienda e vogliamo pertanto condividere questo onore con ciascuno di loro".

"Insieme continueremo a sostenere l'orgogliosa eredità della nostra azienda di famiglia e a puntare all'eccellenza di tutto ciò che facciamo. Grazie anche ai giudici e agli organizzatori del premio 'Di padre in figlio' per questo prestigioso riconoscimento, siamo davvero grati e ispirati a continuare a lasciare il segno nel nostro settore".