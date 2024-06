L'ex industria diventata spazio di cultura e formazione: ecco Quadreria digital Academy

L'ex filanda diventa luogo di cultura, formazione e sostenibilità. Si è infatti concretizzato il progetto Quadreria - Digital Academy di Easynet Group, l'azienda con base a Lecco che si pone come partner tecnologico specializzato in grado di rispondere alle esigenze del settore IT (information technology), con soluzioni concrete e all’avanguardia. In fase di forte espansione, Easynet Group ha scelto di investire in modo importante in un progetto educational nella logica dell’economia circolare, che vede l’impresa mettere in campo risorse a favore dello sviluppo delle competenze.

La restituzione di valore alla comunità, fra i pilastri sui quali si fonda il piano industriale di crescita dei prossimi anni, assume così forma concreta in un progetto che fa leva anche sulle sinergie con altre realtà, territoriali e non, dalle imprese agli enti che operano in ambito formativo, fino ad alcuni fra i principali player in ambito tecnologico.

I promotori e gli obiettivi di un progetto importante

Quadreria digital Academy è infatti uno spazio che da industriale - la ex filanda Bovara Reina di Malgrate - è stato riconvertito e in parte, quella appunto della Quadreria, destinato all’utilizzo per iniziative di carattere culturale. Ma "Quadreria" è anche molto di più: è un progetto educational che trasforma lo spazio in luogo deputato alla formazione e lo riempie di contenuti, sia con le iniziative portate avanti da Easynet Group in collaborazione con diverse realtà, sia con i progetti e gli eventi delle aziende del territorio - Eusider Group, Gruppo Comini, Casartelli, Wagner, Novacart, Technoprobe, Carpinera - che sono partner di Quadreria digital Academy e potranno aderite a iniziative già in programma oppure organizzarne di nuove sfruttando aule e spazi attrezzati. Filo conduttore saranno sempre l’education, la formazione e l’innalzamento delle competenze in ambito tecnologico e digitale, con particolare attenzione alla cybersecurity.

La cerimonia d'inaugurazione della "Quadreria" ha visto gli interventi istituzionali di Alberto Vassena, Ceo Easynet Group e di Giorgio Missaglia, Fondatore Easynet Group, oltre al saluto di Mario Moro, vicepresidente di Confindustria Lecco e Sondrio. Presente inoltre Antonio Anghileri, Ceo Eusider Group. Dopo la performance dell’artista Afran con il suo show painting, gli interventi dei partner tecnologici: Giorgio Campatelli, partner leader Cisco Italia, Maura Frusone, head of channel Kaspersky e Maria Carla Magno, channel manager Microsoft. Infine, hanno preso la parola Luca Lepore, business development manager di Cisco, Giovanni Colombo, direttore generale Fondazione Enaip Lombardia, e Andrea Donegà, direttore Enaip Lecco.

Vassena: "Perchè un’azienda tecnologica investe in un’iniziativa educational"

"Per la prima volta - evidenzia Alberto Vassena - un’azienda tecnologica del territorio, nel pieno della sua fase di crescita, sceglie di investire non solo sul proprio core business, ma anche su un’iniziativa educational che si sviluppa parallelamente all’operatività quotidiana. Siamo consapevoli che un’azienda chiede molto al territorio in termini di impegno da parte dei lavoratori e delle famiglie e siamo convinti che sia nostra responsabilità restituire in valore condiviso. La strada in questo senso l'hanno tracciata le big tech, dalle quali arrivano molti esempi di iniziative simili alla nostra digital academy, un progetto che dimostra come per noi interpretare un ruolo sociale significhi creare valore per il territorio mentre l’azienda si sviluppa".

"Sappiamo inoltre bene che in un settore come il nostro, dove la digitalizzazione impone cambiamenti veloci, non possiamo crescere se non cresce il livello culturale di tutta la comunità della quale siamo parte. Personalmente, come Ceo del Gruppo - aggiunge Vassena - sento di essere un custode temporaneo dell’azienda e del suo interagire con il territorio: una responsabilità e soprattutto un grande privilegio, anche per la possibilità di contribuire a creare iniziative come la digital Academy del Gruppo, nella quale credo molto e che spero possa diventare un modello anche per altre realtà".

Missaglia: "Valorizzeremo i diversi talenti e l'inclusione"

"L’inclusione è uno dei temi fondamentali sottesi a questo progetto, perché anche grazie alla collaborazione con le istituzioni saremo molto attenti a fare emergere e valorizzare i diversi talenti, progettando corsi formativi il più possibile inclusivi - sottolinea Giorgio Missaglia, Fondatore di Easynet Group - La diversità è infatti per noi un valore e cogliamo volentieri la sfida di trovare le potenzialità nascoste dietro limiti apparenti. Un altro aspetto da sottolineare è la scelta precisa di puntare sulla formazione di tipo immersivo che riteniamo essere la migliore possibile, allacciando la teoria con la pratica e dando quindi un’immediata percezione di com’è realmente il mondo del lavoro. Abbiamo già verificato l’entusiasmo e la contentezza dei giovani quando vengono ingaggiati in esperienze di apprendimento dove le nozioni acquisite si traducono direttamente nella pratica".

"Questo si collega ad un altro aspetto fondamentale - incalza Missaglia - noi desideriamo lavorare su percorsi che conducano nel modo migliore, più soddisfacente possibile per le persone coinvolte, ad una transizione verso il mondo del lavoro con un bagaglio di competenze di qualità. Quadreria digital Academy è infine un progetto molto dinamico e quindi costantemente in divenire, come è nel dna di Easynet da sempre veloce ed imprevedibile. In questo modo potremo anche contribuire a rendere il territorio più attrattivo per le nuove generazioni".

Anghileri: "Attrarre competenze e mettere la cybersecurity tra le priorità"

"Eusider Group crede molto nel progetto Quadreria, che aderisce perfettamente alla visione del nostro ruolo sul territorio - afferma a sua volta Antonio Anghileri, Ceo di Eusider Group - una visione nella quale le sinergie, che sono al centro anche di questo progetto, svolgono un ruolo molto importante. Ci sono poi due elementi che gli conferiscono particolare valore: il fatto di concentrarsi sull’attrarre competenze e la necessità di innalzare l’attenzione sul fronte della Cybersecurity e della protezione dei nostri dati, diventata una questione sempre più centrale. Grazie all’attività di Easynet Group e alla partnership con player importanti sono sicuro verranno formati profili di grande qualità, con skill utili per percorsi di carriera interessanti e soddisfacenti nel mondo del lavoro, a beneficio di chi ne sarà protagonista e delle imprese. Credo quindi che il progetto Quadreria avrà ricadute positive per tutte le aziende che aderiscono all’iniziativa, che ringraziamo per la loro fiducia, e, più in generale, per tutto il territorio".

Quadreria digital Academy nasce con l’obiettivo di soddisfare la crescente richiesta di figure con competenze specifiche in ambito digital, cyber ed industry 4.0. La sicurezza informatica continua infatti ad essere una questione globale, tanto che la domanda insoddisfatta di competenze professionali in questo ambito è generalizzata e non accenna a diminuire. Grazie alle attività svolte, inoltre, si contribuirà a formare una comunità più consapevole per affrontare le sfide digitali, agevolando l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e fornendo alle aziende talenti specializzati. Il progetto interessa giovani, professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione, ponendo attenzione al coinvolgimento delle donne nei percorsi Stem.

Lo spazio "Quadreria" è strutturato in due aule formative con display interattivi

Lo spazio di Quadreria digital Academy è strutturato in due aule formative complete di display interattivi per ambienti di apprendimento innovativi e laboratori per professioni digitali del futuro, un Cognitive Noc (Network Operation Center) dotato delle tecnologie più avanzate, con l’obiettivo di prevenire rischi e gestire tempestivamente eventuali incidenti informatici. È infine presente una sala meeting, anch’essa dotata di display interattivi e moderni sistemi multimediali.

Diverse le iniziative già in atto che trovano ora spazio nella Quadreria digital Academy di via San Dionigi a Malgrate: l’Its Cyber defence specialist attivato dall’Its academy Angelo Rizzoli, l’innovativo percorso formativo in cybersecurity ideato da Easynet Group in collaborazione con la scuola superiore Badoni di Lecco, il premio Seta, sempre in collaborazione con il Badoni, che sostiene le scelte post diploma delle studentesse meritevoli e la academy Seta (Security talent academy) grazie a un importante accordo di collaborazione esclusiva con la Business School del Politecnico di Milano.