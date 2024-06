L'azienda lecchese che si conferma un esempio nell'economia circolare

La Icma Sartorial Paper di Mandello del Lario si conferma B Corp con un punteggio migliore rispetto al 2020, anno in cui l’azienda ha ottenuto, prima tra le imprese italiane del mondo delle carta, il riconoscimento. La certificazione B Corp è il risultato di un rigoroso processo di valutazione e controllo delle iniziative in difesa dell’ambiente, per il benessere dei lavoratori, per il ruolo nella comunità, per una governance etica, responsabile e trasparente. Il punteggio di 84.6 del 2020 è salito nel 2024 a 103.6, come validato dall’ente no-profit internazionale B Lab.

Il servizio “Rinascimento" e il premio per la sostenibilità

Il punteggio tiene conto soprattutto dell’impegno di Icma nel migliorare la propria sostenibilità ambientale (punteggio 41.6) attraverso una serie di iniziative che vanno dalla progressiva conversione delle collezioni di carta in prodotti su basi 100% riciclate, ai risultati del servizio di economia circolare “Rinascimento” (che trasforma il macero delle aziende clienti in carte creative riciclate, protagoniste dei loro stessi progetti di packaging), servizio che è stato premiato anche con il riconoscimento Avant-Garde 2024 di Packaging Première, categoria sostenibilità.

Gli interventi di efficientamento energetico e la riduzione dei rifiuti

L’impatto ambientale di ogni prodotto Icma è oggi misurato tramite un software LCA per il calcolo delle emissioni di CO2E “from cradle to gate” (dalla raccolta del macero all’uscita della carta dai cancelli della Icma). Nel corso di questi anni sono stati fatti interventi di efficientamento energetico, aumento della produzione di energia da impianti fotovoltaici (che copre il 61% del fabbisogno dell’azienda), riduzione dei rifiuti ( il 76.18% dei rifiuti generati è andato a recupero) e del consumo idrico (-71% a oggi). Icma partecipa inoltre al programma Treedom e la sua foresta di alberi di cacao, banano e avocado Laetitia conta oggi 442 piante che assorbono complessivamente nei primi 10 anni di vita 41,74 tonnellate di CO2.

Il benessere dei dipendenti

Il punteggio della certificazione B Corp è aumentato anche nella parte della valutazione che riguarda il benessere dei dipendenti (25.9): ICMA conferma la presenza femminile maggioritaria tra i suoi lavoratori, che possono concordare orari di lavoro flessibili o part time, e che ricevono premi di risultato o gratifiche individuali nel corso dell’anno: il 12% dei profitti è distribuito come bonus ai lavoratori.

Una parte della valutazione B Corp (17.9) è dedicata all'impegno dell'impresa nei confronti delle comunità locali in particolare Icma ha dimostrato un’attenzione particolare alle nuove generazioni: l’azienda collabora con istituzioni scolastiche e universitarie per offrire opportunità di stage e tirocini, offre borse di studio a favore dei figli dei dipendenti alle donazione di fogli a scuole o istituti e organizza giornate dedicate alle scuole del territorio i cui studenti possono venire, gratuitamente, a recuperare carta per la realizzazione di loro laboratori. Acquista da questo momento il timbro B Corp anche il brand Icma "Manamant", che propone collezioni di carte decorative.

Elena Torri: "Il nostro impegno green ha dato importanti risultati"

"Alla fine dello scorso anno il numero delle B Corp ha raggiunto quota 266, un terzo delle quali sono fondate, guidate o partecipate da imprenditrici che hanno dimostrato come si possa fare impresa assicurando impatti socioambientali positivi per il territorio - commenta Elena Torri, Ceo di Icma - Con questo numero l’Italia si conferma al secondo posto tra i Paesi europei, secondo il report realizzato da B Lab Italia. Icma fa parte di questa realtà dal 2020, abbiamo scelto, tra le prime imprese italiane, di far parte di un movimento globale di aziende che vogliono dare il loro contributo a un cambiamento culturale storico, lavorare in difesa dell’ambiente e in favore dello sviluppo sociale senza rinunciare alla propria natura di organizzazione che persegue obiettivi economici".

"Il nostro impegno - aggiunge Torri - ha dato importanti risultati e altri ne verranno grazie alle iniziative che abbiamo deciso di portare avanti. Per noi fare impresa significa anche avere gli strumenti per contribuire al benessere della collettività e delle generazioni future. 'Essere i migliori PER il mondo' è il motto delle BCorp, un obiettivo irrinunciabile per noi che abbiamo deciso di continuare a fare il meglio con la convinzione del valore dell’interconnessione che lega tutti e i risultati ottenuti ci dicono che siamo sulla buona strada".