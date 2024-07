Le Poste di Mandello chiudono tre mesi per lavori

L'ufficio postale di Mandello chiuderà per oltre tre mesi. "Gentili cittadini, desideriamo informarvi che, a seguito della comunicazione ricevuta da Poste Italiane, l'ufficio postale di via Parodi resterà chiuso al pubblico dall'11 luglio al 17 ottobre per consentire l'avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto Polis - Casa dei servizi di cittadinanza digitale". L'annuncio è stato appena pubblicato sul sito internet del Comune di Mandello illustrando le ulteriori indicazioni fornite dal direttore della filiale di Lecco. I lavori serviranno dunque per inserire nuovi servizi a disposizione del pubblico, come è stato fatto di recente anche anche in altri uffici del territorio, da quello di Calolziocorte alla vicina Lierna.

Le alternative

"Durante tutto il periodo di chiusura la clientela mandellese potrà rivolgersi all'ufficio postale limitrofo, quello di Abbadia Lariana in via Nazionale 120, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45 - Nel periodo di chiusura delle Poste di Mandello, presso l'ufficio limitrofo di Abbadia sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45 e sabato 08.20 alle 12.45, ovvero vincolate all'ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto, ecc.)"

La riapertura prevista per il 18 ottobre

La direzione delle Poste ricorda inoltre che la clientela potrà fruire anche di altri uffici postali vicini, come quello di Lierna situato in via della Liberà 4, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il

sabato dalle 8.20 alle 12.45. Si potrà inoltre usufruire dello sportello automatico in funzione H24. L'ufficio postale di Mandello del Lario riaprirà il 18 ottobre 2024 "salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione al comune e alla clientela".