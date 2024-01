Matteo, il laureato da 110 e lode che ha vinto il premio "America giovani"

Si chiama Matteo Scutifero, abita a Vercurago ed è appena stato premiato alla Camera dei Deputati dalla fondazione Italia Usa per meriti nello studio. Il riconoscimento "America Giovani" per l’eccellenza universitaria premia infatti i migliori mille laureati del 2023 per votazione finale, media voti, tempo di conseguimento.

Matteo, già attivo da tempo nel mondo del lavoro con un incarico come responsabile web in Autorotorino in ambito manageriale e digitale, ha centrato tutti gli obiettivi e ieri ha ricevuto il premio a Roma presso l’aula dei Gruppi parlamentari. Il riconoscimento è stato consegnato da Emilio Iovice (diplomatico presso le ambasciate Usa di Brasilia, Città del Messico, Madrid, Roma e Parigi, direttore emerito Loyola University Chicago), Cristian Casella (imprenditore e consulente di comunicazione), Corrado Maria Daclon (saggista, giornalista, segretario generale e fondatore della fondazione).

Una borsa di studio di 3.800 euro

Oltre alla pergamena di premiazione, i giovani hanno ricevuto anche una borsa di studio dal valore di 3.800 euro per partecipare al master in Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy, facente parte del prestigioso percorso di formazione delle Nazioni Unite, Unai - United nations academic impact.

Scutifero si è laureato quest'estate in amministrazione aziendale all'univeristà di Torino con un percorso dedicato alla digital economy. Voto finale: 110 e lode. "Come potete immaginare il riconoscimento ricevuto a Roma è per me motivo di grande soddisfazione - commenta Matteo, originario della Valtellina - Ho approfondito una serie di studi riguardanti il diritto che regola il digitale, le big data e altri aspetti legati alla comunicazione via web. Io sono nato nel 1992, non appena terminate le superiori ho iniziato a lavorare. Poi, 3 anni fa, ho deciso di rimettermi in gioco sul fronte universitario e ho completato in poco tempo questo percorso universitario che mi ha appassionato e coinvolto".

"Emozionante la cerimonia alla Camera, importante momento istituzionale"

Una laurea che permette ora a Matteo di continuare a crescere nella sua azienda dove si occupa di digitale tutti i giorni. "Ricevere questo premio, assegnato senza auto candidature ma in base a una scelta diretta della fondazione Italia Usa secondo criteri di merito predefiniti, fa ancora più piacere - continua il 31enne, trasferitosi a Vercurago nel 2015 per raggiungere la propria compagna - Molto emozionante anche la cerimonia svoltasi alla Camera, un momento istituzionale che ha saputo trasferire il concetto di responsabilità creando consapevolezza sul valore della leadership all'interno di un'azienda, di una famiglia, di una comunità".

"Ora mi dedicherò anche a un altro master in Bocconi sullo sviluppo manageriale - conclude Matteo - In Autotorino ho un ruolo di responsabilità all'interno di un gruppo di 25 persone e credo sia giusto aggiornare e accrescere il mio bagaglio culturale per migliorarsi nel lavoro. Curiosità, innovazione e senso critico aiutano a capire come ognuno possa dare il proprio apporto prezioso in un lavoro di squadra".