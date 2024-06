Apre un nuovo punto vendita Pam Panorama

Pam Panorama apre un nuovo punto vendita in franchising a Molteno, comune della Brianza lecchese. "Si tratta di un arricchimento per la comunità locale e un punto di riferimento quotidiano per la spesa di residenti e turisti" - fa sapere la società in una nota stampa parlando dell'alimentari situato in via Alcide De Gasperi, 14. Il market occupa uno spazio di circa 500 metri quadrati e vde impiegati 15 dipendenti.

"Il nuovo Pam è situato nella zona centrale del paese che si sviluppa intorno al colle centrale denominato 'Ceppo' sul quale si erge la storica Chiesa di San Giorgio. Molteno è inoltre importante snodo di viabilità sia ferroviario (dalla stazione del paese è possibile raggiungere Milano, Como e Lecco) che stradale (il comune è attraversato dalla SS36 del Lago di Como e Spluga). Il supermercato Pam si trova in via Alcide De Gasperi ed è gestito con passione e competenza da Giuliana Orsanigo, che continua da anni ad operare nel settore con qualità e un servizio eccellente".

Gli orari di apertura e i prodotti

Il punto vendita è aperto 7 giorni su 7 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30; sabato

con orario continuato dalle 7.30 alle 19.30 e la domenica dalle 8 alle 12.30. Sono attivi nel punto vendita di Molteno il servizio di spesa e il sistema di pagamento elettronico Satispay, con la possibilità di utilizzare buoni pasto.

"Siamo orgogliosi di presentare alla comunità di Molteno il nuovo punto vendita che offrirà loro una vasta offerta di prodotti e servizi adatti a semplificare la loro esperienza di spesa senza mai perdere di vista la convenienza, la qualità e la tradizione del territorio - afferma Riccardo Martinelli, direttore divisione prossimità e acquisti Pam Panorama - A disposizione dei clienti una selezione dei migliori prodotti tradizionali di alta qualità, il reparto gastronomia e macelleria servito e una cucina che prepara quotidianamente prodotti freschi tipici del luogo. Inoltre, una vasta gamma di referenze studiate per soddisfare le esigenze di tutti: dai prodotti free from, bio e light a quelli vegani, integrali e palm oil free".

Il marchio Pam Panorama

Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emili Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania.