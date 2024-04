Offerte di lavoro: le Poste cercano consulenti finanziari

Poste Italiane cerca in provincia di Lecco professionisti per attività di consulenza e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati selezionati saranno inseriti all’interno degli uffici postali. "I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze - fa sapere l'azienda - L’attività richiede anche capacità di analisi e monitoraggio e aggiornamento continuo".

È possibile inviare la propria candidatura entro il 13 maggio tramite la pagina web delle poste o cliccando direttamente qui. La ricerca è attiva in 13 regioni d’Italia, tra cui la Lombardia. Sono requisiti indispensabili il possesso di laurea, capacità relazionali, interesse per il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e gli investimenti insieme alla buona conoscenza del pacchetto office e alla volontà di misurarsi con obiettivi commerciali sfidanti.

"In caso di superamento dell’iter selettivo, potrai essere assunto con un contratto di lavoro dipendente full time e il programma di inserimento prevede un percorso di formazione dedicato realizzato dalla nostra struttura di Corporate University e la gestione ed ampliamento di un portafoglio clienti di Poste Italiane".

"Lavorare nel Gruppo Poste Italiane - precisa infine l'azienda - rappresenta una grande opportunità di crescita e rafforzamento delle proprie competenze oltre alla possibilità di sfruttare al meglio la propria esperienza facendo parte della più grande infrastruttura di servizi in Italia presente su tutto il territorio e centrale nel tessuto socio economico del Paese".