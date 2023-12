Un'altra azienda premia il merito scolastico: assegnate le prime 4 borse di studio RxPack

Un'altra azienda lecchese premia il merito scolastico. Sono state assegnate infatti ieri, giovedì 14 dicembre, le prime 4 borse di studio che RxPack ha istituito a partire da quest’anno per le figlie e i figli dei dipendenti dell’azienda di Oggiono distintisi per i buoni risultati conseguiti nelle scuole secondarie di secondo grado o l’università. Ad aggiudicarsi i riconoscimenti per la prima volta sono state due studentesse e due studenti. Dopo essersi complimentato con i premiati, il Ceo di RxPack Massimo Carrara ha esortato i giovani a guardare al riconoscimento soprattutto come a "un simbolo iniziale di ciò che potete fare con applicazione e uno stimolo a continuare così".

Massimo Carrara: "È importante coltivare anche la vostra intelligenza emotiva"

"Vi incoraggio - ha proseguito Massimo Carrara - a non limitarvi alla sola acquisizione di conoscenze accademiche come matematica, storia, geografia e scienze. È altrettanto importante coltivare la vostra intelligenza emotiva. Sviluppate la resilienza per affrontare le sfide, imparate a collaborare con gli altri, rinunciate a gratificazioni immediate per guadagnare ricompense più significative nel futuro, mostrate empatia e comprensione verso gli altri, e sviluppate la consapevolezza delle vostre emozioni. Scoprite cosa vi rende veramente vivi e interessati, perché la vostra crescita non si limita solo alle nozioni, ma abbraccia anche la ricchezza delle vostre esperienze e relazioni. E viaggiate con curiosità: la diversità del mondo, e l’integrazione fra culture non farà che aumentare".

"RxPack è una comunità di persone che lavorano insieme - ha concluso Massimo Carrara - e confido che riusciamo a costruire un ambiente dove alcuni dei temi che vi ho illustrato sono vissuti e incentivati. Fra queste la crescita, il lavoro di squadra, la capacità di gestire le relazioni in maniera efficace e soddisfacente. Spero che queste borse di studio siano una conferma delle mie parole e che vi siano di ispirazione per vivere la vita che vorrete vivere".

RxPack è specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate per l'erogazione di farmaci

RxPack è una società leader specializzata nello sviluppo e nella produzione di soluzioni avanzate per l'erogazione di farmaci, focalizzandosi principalmente sui dispositivi ad aerosol pressurizzati (pMDI) e sistemi di somministrazione nasale. La società vanta un patrimonio di competenze, know-how e tecnologie

all'avanguardia, che derivano da oltre 60 anni di esperienza nel settore delle piattaforme di erogazione di aerosol e spray. Questa esperienza è stata acquisita attraverso la collaborazione con i gruppi Coster e Lindal, che sono noti per la loro leadership nel campo aerosol.

"RxPack mira a soddisfare le esigenze dei clienti nel campo della produzione di pMdi e dispositivi medici per l'industria farmaceutica. La sua missione è promuovere efficacia, sicurezza, accessibilità e sostenibilità delle terapie farmacologiche per migliorare la salute e il benessere dei pazienti in tutto il mondo. Nel mese di dicembre RxPack ha ottenuto la medaglia d’Argento di EcoVadis per le sue politiche sociali, ambientali e di governance".