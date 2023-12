La storia di Maurizio, portalettere sul lago

"Con l’arrivo delle festività, tutti i centri di distribuzione della provincia di Lecco vedono un grande incremento medio giornaliero nella consegna dei pacchi, basti pensare che durante il periodo di picco si è registrato un aumento medio del 41% delle consegne di pacchi derivanti da spedizioni e acquisti online rispetto al resto dell’anno".

Lo rende noto Poiste italiane, ricordando inoltre che il Centro di Bellano - che serve la città e 17 comuni dell’hinterland - ha mediamente un incremento di recapito pacchi giornaliero del 50%. Nella provincia di Lecco Poste Italiane consegna oltre 530.000 pacchi l’anno. Significativa, in merito, la testimonianza di Maurizio Bruscagin, portalettere in servizio proprio presso il Centro di recapito di Bellano.

"Le persone quando mi incontrano mi offrono caffè e caramelle"

"Ho iniziato a lavorare come portalettere a Monza, ma la vita poi mi ha portato a Bellano e a Dervio - racconta il giovane Maurizio - In ufficio mi trovo benissimo perché i colleghi sin da subito sono stati molto accoglienti, propositivi e collaborativi. Dervio è un paese piccolino e le persone quando mi incontrano mi offrono caffè e caramelle. Aspettano i pacchi ma sono sempre un po’ intimiditi che possa recapitare multe. Il bello di lavorare in un paesino è che si crea un rapporto confidenziale con l’utenza. Qui è come se il tempo si fosse fermato a quando il postino era visto ancora come una persona di fiducia”.

In provincia di Lecco oltre 160 postini

Poste Italiane grazie alla capillarità e all’efficienza della propria rete di distribuzione, costituita nella provincia di Lecco da 6 Centri di distribuzione, fra complessi e standard, garantisce le consegne su tutto il territorio, dai centri più piccoli e remoti in montagna alle grandi città: ogni anno gli oltre 160 portalettere della provincia di Lecco percorrono circa un milione di chilometri.

"Inoltre nella provincia di Lecco, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la capillarità, sono 93 gli esercizi aderenti alla Rete Punto Poste, punti self-service con orari di apertura estesi attraverso i quali è possibile anche effettuare il reso dei propri acquisti online. Tutta la rete - conclude l'ufficio comunicazione delle Poste - si è arricchita di nuovi servizi online, come ad esempio, la possibilità di consultare lo stato della spedizione direttamente via whatsapp".