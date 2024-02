Pupa tra i protagonisti all'evento sugli "Iconic italian brands"

Pupa, azienda con il proprio Factory store a Casatenovo e prossima a celebrare i 50 anni, racconta la sua storia attraverso l’esposizione delle campagne pubblicitarie e dei suoi pezzi di design più iconici. E lo fa partecipando da protagonista - come uno i marchi storici del Belpaese - alla mostra “Identitalia The Iconic Italian Brands” allestita e Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’iconico divano a forma di labbra

Apre la mostra Pupa una Campagna pubblicitaria istituzionale del 1980, dove compare l’iconico divano a forma di labbra e proprio le labbra saranno per molti anni un elemento caratterizzante del logo e del marchio Pupa.

Il leggendario cofanetto Pupa Carillon

Spazio quindi a Pupa Carillon, il leggendario cofanetto ispirato alle giostre di un tempo. Nasce nel 1993 ed è un viaggio romantico dal gusto un po’ retrò. In mostra anche l’originale campagna pubblicitaria di lancio del cofanetto. Vispetto, il cofanetto Pupa veste i panni di un simpatico orsetto che nasce nella sua prima e originaria versione nel 1996.

"Un evento che celebra il saper fare italiano"

"Siamo onorati di essere stati coinvolti dal Ministero quale partner di questa bellissima esposizione che celebra il saper fare italiano - commenta Valerio Gatti Ceo Pupa - Nel 2025 festeggeremo i nostri primi 50 anni e questa riconoscenza rafforza la passione e l’impegno che dedichiamo da mezzo secolo a rendere i nostri prodotti make-up tra i più amati dagli italiani".

La mostra è dedicata ad alcuni tra i più importanti marchi storici, che hanno fatto e stanno facendo la storia del Paese. Attraverso disegni originali, pezzi rappresentativi, fotografie, documenti storici, manifesti pubblicitari, proiezione di spot e video, 100 aziende, per un totale di 113 marchi che fanno parte della vita quotidiana di tutti, danno vita a un percorso attraverso le fasi della giornata: risveglio, mattinata, pomeriggio, sera, notte. L’iniziativa nasce per celebrare i 140 anni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e rimarrà esposta fino al 6 aprile 2024 nell’atrio principale di Palazzo Piacentini a Roma.