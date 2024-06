Inaugurato Rossopomodoro a Lecco: "Portiamo i sapori di Napoli sul lago"

"Questa location ci piaceva moltissimo e non vedevamo l'ora di aprire sul lungolago di Lecco. Da oggi portiamo i sapori di Napoli (e non solo) nella città del Manzoni". Con queste parole Giuseppe Brancato e Giovanna Chianese, i due responsabili di Rossopomodoro Lecco hanno presentato la nuova attività inaugurata nella serata di giovedì 20 giugno in centro città, nell'immobile che per ben 27 anni aveva ospitato il Mc Donald's, ora in fase di trasloco nei vicini spazi dell'ex Larius. In tanti, tra passanti e curiosi, hanno voluto andare alla scoperta del ristorante i cui chef e pizzaioli hanno offerto al pubblico numerosi assaggi, dalla pizza agli arancini, dalla pasta alle insalatone.

Perchè la scelta di aprire a Lecco? "Perchè questa posizione sul lungolago ci è da subito piaciuta moltissimo - ha detto Peppe Brancato a nome del nuovo team di Rossopomodoro - A dicembre avevamo aperto a Como centro e non vedevamo l'ora di fare il bis su questo ramo del lago. Ora siamo pronti ad accogliere i lecchesi e i turisti. In previsione abbiamo anche altre aperture".

Qual è il menù? "La pizza è ovviamente il nostro punto forte, ma siamo anche bravi con altri piatti tipici della tradizione napoletana, a partire da tanti primi piatti, e non solo. In più molte proposte a base di pesce, sempre diverse. E abbiamo pensato di inserire anche qualche piatto a base di pesce di lago, essendo a Lecco. Cercheremo di sfruttare le materie prime di queste zone".

Quante persone lavorano con voi? "In totale siamo in 16 e stiamo ancora cercando altri sei camerieri. Oggi abbiamo scelto di fare questa inaugurazione aperta al pubblico per farci conoscere e ci fa piacere l'attenzione che stiamo ricevendo. Da domani saremo aperti tutti i giorni dalle 12 orario continuato fino alle 22.30".