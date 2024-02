L'importante progetto di inclusione lavorativa sostenuto da Unicalce

Unicalce, azienda leader nel settore della produzione di calce da sempre attenta al mondo dei giovani e del lavoro, ha aperto le porte della propria cava e impianto di Maggianico agli studenti del corso "Al lavoro 4.0" per ospitare una visita degli stabilimenti e arricchire il percorso formativo di conoscenza delle aziende del territorio. "Al lavoro 4.0" è un progetto di inclusione lavorativa promosso da Digital 360 società benefit, in collaborazione con Caritas Ambrosiana e fondazione San Carlo e organizzato in accordo con The Good in Town società benefit.

Mano tesa ai giovani Neet

La visione alla base del progetto è quella di favorire l'inserimento lavorativo di giovani Neet (Not in education, employment or training) italiani e stranieri che, per vari motivi, si trovino in una situazione di difficoltà di accesso a formazione e mercato del lavoro.

L’evento ha rappresentato un momento di informazione e formazione sul mondo della calce, offrendo ai giovani partecipanti un primo approccio concreto al settore e un’occasione per conoscere Unicalce che accoglierà uno dei ragazzi per un tirocinio presso il proprio stabilimento.

Luca Negri: "Un'iniziativa concreta nella quale crediamo"

"Si tratta di un primo passo concreto verso la realizzazione di un ambiente lavorativo più inclusivo - ha dichiarato Luca Negri, direttore generale di Unicalce - Siamo entusiasti di poter offrire una mano per creare quest'opportunità e di essere parte di un progetto che promuove l'inclusione sociale attraverso l'accesso al mondo del lavoro".

"Unicalce ringrazia digital 360, Caritas Ambrosiana, fondazione San Carlo e The Good in Town per la collaborazione e si impegna a continuare a sostenere iniziative che promuovano la crescita e lo sviluppo sostenibile della comunità locale".

Unicalce è il maggiore produttore di calce in Italia, con 11 stabilimenti e circa 500 collaboratori in tutta Italia. "La calce è un prodotto strategico impiegato non solo in edilizia, ma in molti settori strategici per il paese, quali la produzione di acciaio, vetro, l’industria dell’ecologia, chimica e in agricoltura" - ricordano gli uffici dell'azienda con sede nella bergamasca e stabilimenti anche nel lecchese.