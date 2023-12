La storica azienda che aiuta a riscoprire i segreti della sua città

Valmadrera rende omaggio a Grafica Colombo, una delle aziende storiche e più conosciute della città, riscoprendo insieme radici e segreti del territorio. Grande interesse e partecipazione infatti per il secondo evento promosso dall'Amministrazione comunale all'interno di un filone dedicato agli scrittori ed editori locali. "L’iniziativa, che ha avuto inizio a novembre e continuerà nel corso del 2024, ha come obiettivo quello di far conoscere un segmento significativo di imprenditorialità culturale del territorio ed evidenziare il ruolo fondamentale dei piccoli editori e dei loro autori" - ricordano il vicesindaco Raffaella Brioni e l'assessore alla cultura Marcello Butti.

La serata di martedì 12 dicembre, condotta dalla giornalista Katia Sala presso la sala auditorium, è stata caatterizzata dalla presentazione della storica azienda valmadrerese Editoria Grafica Colombo, di Tam Edizioni e del volume “Valmadrera segreta”. Ha introdotto l'incontro il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi, ricordando innanzitutto l’importanza dell’imprenditoria locale e della sua capacità di creare benessere, presupposto alla prosperità dell’intera comunità. Il primo cittadino ha poi ringraziato Vincenzo Dell’Oro e Gianni Magistris, oggi eredi di "Brusadelloro" nel conservare una memoria locale che non è mai semplice nostalgia per il passato.

Marco, Giovanni e Maristella oggi alla guida dell'azienda di famiglia

Katia Sala ha quindi intervistato i fratelli Colombo che oggi gestiscono l’azienda di famiglia (Marco area produzione, Giovanni area fornitori, Maristella area commerciale e amministrativa); oltre alla storia della loro azienda, e alle sfide tecnologiche e industriali affrontate nel tempo, i relatori hanno saputo trasmettere la passione per un settore affascinante e prodigo di soddisfazioni anche per la sua contiguità con ambiti artistici e sociali; hanno sottolineato anche lo spirito di sacrificio e l'importanza della collaborazione con i dipendenti.

Il grazie ai fondatori Alfredo e Lina

La prima parte della serata si è conclusa con un documentario realizzato dalla stessa Katia Sala e da Elena Romano presso la ditta Editoria Grafica Colombo, che ha fatto “entrare” il pubblico nel vivo delle sue attività e che ha introdotto un momento di ringraziamento ai fondatori Alfredo e Lina, rappresentanti della generazione che ha costruito il benessere sulle cui basi viene costruito di giorno in giorno quello del presente. Nella seconda parte della serata è stato presentato l'ultimo libro edito da Editrice Grafica Colombo, "Valmadrera segreta. Notizie inedite rilevate dagli archivi comunali" scritto da Vincenzo Dell'Oro e Gianni Magistris già autori di opere sulla storia e i personaggi della Valmadrera del passato.

L'opera dedicata a storia e personaggi della Valmadrera del passato

Come lascia intuire il titolo, questa volta l’opera si concentra non più sulla storia ufficiale e sugli episodi centrali della vita valmadrerese, ma su alcune vicende solo all’apparenza minime. "Il vasto lavoro d’archivio ha infatti permesso di raccogliere innumerevoli notizie apparentemente minori e dimenticate, ma proprio per questo straordinariamente utili nel portare alla luce alcuni aspetti di come era la vita nella comunità valmadrerese dei secoli passati. Aneddoti spesso vivaci e divertenti - concludono Raffaella Brioni e Marcello Butti - che pur taciuti dalle cronache principali, riescono a riportare in vita dinamiche umane e sociali che ci fanno sentire più vicini ai nostri antenati". La rassegna continuerà poi nel corso del 2024 con la presentazione dell’attività di altri editori del territorio.