Aziende: in cosa consiste l'importante partnership tra Wagner e Tecnomat

Come ormai da tradizione consolidata, ad aprile si è svolto nella sede dell'azienda Wagner di Valmadrera, il terzo incontro nazionale "dal Semi al Pro" pensato e realizzato a favore di tutta la rete vendita italiana dell'utensileria di Tecnomat. "Lo scopo principale di questi incontri annuali - fa sapere la direzione - è quello di realizzare un punto di incontro teorico e pratico utile per performare sempre di più il messaggio condiviso tra le due realtà leader di settore a livello di performances tecniche e di valori aggiunti nel mondo della verniciatura a spruzzo".

Il mondo decorative finishing

Il mondo decorative finishing del gruppo Wagner comprende due importanti divisioni, di cui Tecnomat Italia, oggi, rappresenta in maniera chiara e professionale le due anime principali: Fai da te e Edilizia. L’incontro svolto all’interno della sede di Valmadrera - Lecco ha consentito di approfondire e consolidare le conoscenze tecniche e le competenze applicative delle tecnologie manuali HVLP e Airless, che sono presenti a banco in tutti gli store Tecnomat. "È stata però anche un’importante occasione di sviluppare, per la prima volta, un percorso conoscitivo ed introduttivo anche dei sistemi tecnologici industriali liquido e polvere, attraverso l’esperienza di una prova tecnica nel nostro laboratorio".



"Non da ultimo, ringraziamo per la partecipazione e la collaborazione il Team Eurobeton di Colorificio San Marco per il proficuo supporto delle informazioni trasmesse nel mondo vernici attraverso le linee guida di spruzzo realizzate insieme, vero valore aggiunto di un messaggio universale: semplicità e professionalità".