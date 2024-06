Siglato in Valsassina l'accordo tra la Vent e la promessa dello sci di fondo Aksel Artusi

È stato siglato nei giorni scorsi a Introbio nella sede della Vent un accordo di collaborazione tra la stessa azienda e la giovane promessa dello sci di fondo Aksel Artusi, atleta di Primaluna, medaglia d’argento ai campionati mondiali junior e recentemente convocato in Nazionale Azzurra nel gruppo Milano-Cortina. A fronte dell’intesa, Vent ha consegnato all’atleta una Gravel Frontier in versione muscolare, bici prodotta nello stabilimento introbiese di Via alla Cascata.

Aksel Artusi potrà così da una parte allenarsi e contemporaneamente diffondere l’immagine di un’azienda locale molto conosciuta per i suoi ciclomotori e motocicli ma che da alcuni anni è entrata anche nel mondo delle biciclette con le e-mtb Ldv500 e, in tempi più recenti, le Gravel Frontier (anche in versione e-bike) che sono le uniche gravel al mondo biammortizzate grazie all’esclusivo sistema Tst brevettato da VentT che prevede il monoammortizzatori alloggiato direttamente nel tubo superiore del telaio.

"Siamo particolarmente felici di aver stretto questo accordo - commenta Quirino Tironi, amministratore unico Vent - Aksel Artusi è più di una promessa nello sci di fondo e, soprattutto, rappresenta il territorio dove da sempre abbiamo la nostra sede. Un connubio indubbiamente positivo che ben identifica la mission di Vent come azienda rivolta ai giovani e quindi quale miglior ambasciatore se non un giovane atleta del luogo per promuovere le nostre bici e la nostra immagine in generale?"

Soddisfatto della collaborazione il giovane atleta. "Ringrazio Vent per aver subito creduto nelle mie potenzialità come atleta e come ambassador dei loro fantastici prodotti - dichiara Aksel Artusi - Per quanto mi riguarda sono felice di poter dare un contributo all’immagine di un’azienda così storica e importante per il territorio dove sono nato e vivo e di potermi allenare con una bicicletta così innovativa e performante come la Frontier. A Vent e a i miei tifosi posso assicurare che darò il massimo come ho sempre fatto per raggiungere i miei obiettivi sportivi".