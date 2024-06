Perché è importante "fare detox" e come farlo bene e in modo naturale

Il detox, processo che mira a eliminare le tossine accumulate nel corpo, non è solo una moda, ma una necessità per mantenere il corpo in equilibrio e promuovere la salute a lungo termine. Ma perché è così importante “fare detox”? E come possiamo integrare questa pratica nella nostra routine quotidiana? Come illustrato dai colleghi di Today.it, integrare pratiche detox nella nostra vita quotidiana, attraverso una dieta sana e l'uso di alleati naturali, può fare una grande differenza nel controllo del peso e nel benessere generale. Essere in forma aiuta a prevenire numerose malattie, a migliorare la qualità della vita e a promuovere un benessere generale.

Grazie al dottor Luigi Alberto Marrari, specialista in Farmacologia, direttore scientifico di IMO, e di Naturalsalus, start-up innovativa focalizzata sulla ricerca e la formulazione di prodotti naturali, possiamo scoprire i segreti per avviare il processo di purificazione dal nostro regime alimentare e supportare il nostro corpo nel raggiungere una migliore sensazione di benessere.

I trucchi detox da portare a tavola

Seguire una dieta ricca di fibre, acqua, vitamine e antiossidanti è fondamentale per una remise en forme sana.

Evitare cibi fritti e privilegiare legumi, cereali integrali e verdure a foglia verde.

Utilizzare spezie e erbe aromatiche come origano, cannella, menta, zenzero, finocchio, pepe nero, rosmarino e curcuma per favorire la depurazione del corpo.

Consumare crucifere come cavolfiore, cavolo, verza, cavolini di Bruxelles, broccoli e cime di rapa, ricche di vitamine e composti fitochimici disintossicanti.

Includere verdure a foglia verde come lattuga, sedano, spinaci, cicoria e bieta, ricche di clorofilla, vitamine e minerali che aiutano ad eliminare metalli pesanti e tossine.

Considerare l'utilizzo fitoterapico dell'Opuntia ficus indica (Fico d'India) per il trattamento del sovrappeso e dell'obesità. La polpa disidratata delle sue pale contiene Opuntiamannano, che lega grassi e zuccheri, favorendone l'eliminazione dall'organismo.

"Pasti ricchi di proteine tendono a saziare di più rispetto a quelli a base di carboidrati. Ad esempio, 500 calorie di petto di pollo saziano molto più di 500 calorie di pasta al pomodoro. Alcuni cibi hanno un indice di sazietà più alto e dovrebbero essere preferiti per evitare l'eccesso di calorie. Le fibre, presenti in frutta, verdura e legumi, sono particolarmente efficaci nel promuovere la sazietà, poiché si gonfiano a contatto con l'acqua, facendo sentire pieni più velocemente" - racconta il dottor Marrari.

Metabolismo: cos’è e come accelerarlo

Il metabolismo è l'insieme dei processi chimici nel corpo che trasformano il cibo in energia, necessari per le funzioni vitali come respirare, circolazione sanguigna e mantenere la temperatura corporea. Si divide in due parti: il catabolismo, che scompone le molecole complesse in molecole più semplici liberando energia, e l'anabolismo, che costruisce molecole complesse dalle molecole semplici usando energia. Il metabolismo basale è l'energia minima necessaria per mantenere le funzioni vitali a riposo, mentre il metabolismo totale include anche l'energia usata per l'attività fisica e la digestione.

Il metabolismo può essere influenzato da fattori come età, sesso, massa muscolare, genetica e attività fisica. Un metabolismo più alto significa bruciare più calorie a riposo, importante per la gestione del peso e la forma fisica.

Cosa sono gli acceleratori metabolici naturali

"Per riattivare il metabolismo, una dieta sana e priva di alimenti processati è il primo passo, ma in alcuni casi può essere utile ricorrere agli 'acceleratori metabolici naturali'. Questi forniscono componenti funzionali che aiutano a riequilibrare il metabolismo, detossificare il fegato, controllando i livelli di colesterolo e contribuendo al benessere cardiovascolare e al controllo del peso», ci racconta il dottor Marrari.

Il Citrus aurantium, o arancio amaro, contiene sinefrina, una molecola che interagisce con i recettori B3 adrenergici nel tessuto adiposo bruno. Questo promuove la lipolisi (rottura e consumo del grasso) e la termogenesi (aumento delle calorie bruciate), rendendo il Citrus aurantium un prezioso componente nelle strategie dimagranti per favorire la perdita di peso in modo naturale.