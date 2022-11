Scegliere succhi di frutta bio: perché acquistarli

I succhi di frutta biologici sono una valida alternativa, salutare e naturale, per chi non ama mangiare frutta fresca. Si tratta di prodotti che contengono molti minerali e vitamine, utili per un'alimentazione sana ed equilibrata. I succhi bio, ottenuti da frutta biologica, sono al 100% naturali, senza aggiunta di acqua e zucchero. Sono prodotti semplici e sani, che mantengono il reale sapore della frutta appena raccolta. Realizzati con frutta controllata e selezionata, i succhi bio sono ottimi per grandi e bambini, gustosi e con ingredienti di origine naturale. Prodotti senza l'uso di conservanti e aromi artificiali, garantiscono maggiore tutela per salute del consumatore e grande rispetto per l'ambiente.

Per riconoscere un prodotto bio, basta controllare l'etichetta. La presenza di certificazioni, come quelle dei marchi Agricoltura biologica, ICEA permette di riconoscere facilmente un prodotto biologico.

Vantaggi di scegliere bio

Ricordiamo che l'agricoltura biologica applica limiti molto severi all’utilizzo di pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, e prodotti chimici, utilizzando invece risorse naturali e controllate. Consumare frutta e verdura biologica ha quindi i suoi vantaggi: minore esposizione e quindi assunzione di residui di pesticidi, maggiore quantità di polifenoli protettivi nei confronti di alcune patologie croniche, maggiori quantità di vitamina C, maggiori quantità di antiossidanti. I prodotti biologici sono quindi più controllati e coltivati secondo una filosofia "naturale", hanno più nutrienti, meno pesticidi e sono sicuramente più buoni al gusto. Acquistare prodotti bio significa rispettare la natura e il suo ciclo naturale, preservando la biodiversità. L'agricoltura bio è la risposta alla richiesta di cibi più sani e sicuri.

I costi di produzione

A differenza dei succhi tradizionali, quelli biologici hanno prezzi più alti, perché nella produzione vengono impiegate solo materie prime di qualità e i costi di produzione superano quelli dei prodotti tradizionali non biologici. Il risultato finale però, non ha prezzo. Si potrà gustare un vero succo di frutta, che contiene maggiori quantità di frutta e meno acqua. Un vero concentrato di polpa e succo.

Produttori italiani di succhi bio

Alcuni tra i maggiori produttori italiani di succhi biologici di frutta sono Natipuri, Plose, Natura Nuova Bio, Biotta, Azienda Agricola Bartolacci e Piccoli Frutti Della Val Sangone. Queste aziende prediligono, inoltre, sistemi di produzione ecologici ed ecosostenibili e tecniche di lavorazione che consentano di non alterare le proprietà nutrizionali della frutta.

Dove acquistarli a Lecco

- Terra d'Incanto Via Marco D'Oggiono, 11 Lecco

- I Genuini Via Privata Virgilio, 4, Lecco

- Natura Sì Viale Montegrappa, 12 Lecco