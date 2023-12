La mission di Federica: far rinasce il benessere con "La Fenice"

Unire le forze in nome del benessere, coinvolgendo giovani professionisti del settore. Questa la scelta di Federica Rosa, osteopata e massoterapista residente a Chiuso. Nell'anno del covid ha deciso di aprire uno studio a Calolziocorte chiamato "La Fenice" con l'obiettivo di favorire il benessere psicofisico delle persone. Per farlo ha dato spazio a diversi operatori specializzati all'interno di un unico Centro con servizi che spaziano dalla riabilitazione all'estetica, dalla psicologia allo sport/fitness, dalla nutrizione alla logopedia, dalla medicina alla tattoo art. Una scelta "sinergica" coraggiosa e impegnativa che - come racconta lei stessa - sta premiando. E tra gli ostacoli più difficili da favorire il benessere delle persone, c'è proprio quello stress alimentato non solo dai ritmi frenetici della vita di oggi, ma anche dagli effetti psicologici e collaterali post pandemia.

Dallo sport alla professione

"Mi sono avvicinata al mondo della terapia manuale quando avevo 17 anni, non sapendo che sarebbe diventata poi non solo una passione, ma anche il mio mestiere - racconta Federica nello studio con sede in corso Dante 43, a lato della Lecco Bergamo - Finite le superiori ho frequentato la scuola di osteopatia a Milano, integrandola poi con un corso di riequilibrio posturale in Svizzera. Nel 2014 mi sono diplomata in massoterapia a Como per ampliare le mie conoscenze sulle varie tecniche di massaggio. Sono appassionata di sport, per questo negli anni ho seguito per lavoro una squadra di calcio e per 3 stagioni la Nuova Pallacanestro Olginate, serie B e settore giovanile".

Poi la scelta di far spiccare il volo alla Fenice. "Tre anni fa ho deciso di aprire questo centro professionale - continua - Io avevo già il mio studio privato, ma ho voluto ampliarmi aggiungendo la parte di riabilitazione, recupero motorio e psicologico per seguire il paziente a 360°. Oggi abbiamo 5 studi, più una sorta di sala multiuso tipo palestra per fare esercizi. Nel tempo - continua l'osteopata lecchese - ho cercato professionisti che potessero collaborare con me in questo progetto, trovando subito collaboratori preziosi come Davide, che si occupa della parte legata alla nutrizione, Stefano specializzato in massoterapia, e via via tanti altri e altre. Una sinergia che ci ha permesso di incrementare le terapie. Adesso abbiamo le onde d'urto, gli ultrasuoni, il laser, le tecar".

"Credo nei giovani e cresciamo insieme"

Come sta andando? "Bene, i pazienti rispondono con interesse. E poi mi fa piacere aver creato un bel team di professionisti. Arrivano in molti a lavorare qui, soprattutto giovani che vogliono avviare l'attività e misurarsi con nuove esperienze dopo gli studi e la pratica. Da soli farebbero economicamente più fatica, mentre qui possono affittare dei locali per un determinato periodo. Credo nei giovani e cresciamo insieme, proponendo così ai pazienti una tipologia completa di servizi per il benessere, facendo anche risparmiare tempo: mentre la mamma si dedica all'estetica, il marito può andare in palestra e il figlio essere seguito sul fronte della nutrizione, solo per fare un esempio. Queste sono un po' le idee che ci hanno permesso di far crescere La Fenice, con clienti non solo dalla Valle San Martino, ma anche da fuori provincia".

Le contromisure rispetto alla vita frenetica di oggi

Tra i corsi ce n'è uno senza dubbio curioso per contrastare lo stress. "Una mental coach si occupa di questo aspetto. Lo stress con il covid è infatti aumentato. Ma anche la vita in generale oggi ti chiede di essere sempre sul pezzo, di correre continuamente per il lavoro o la famiglia, tutto è diventato troppo frenetico. Questo provoca parecchio stress e per gestirlo proponiamo sia la parte con la psicologa sia incontri di meditazione di gruppo o sessioni individuali per gestire stati di ansia e di tensione. Senza dimenticare la figura della naturopata e lo yoga. Oggi, per stare bene, contano molto serenità e capacità di superare le proprie paure. E noi proviamo a dare il nostro contributo per raggiungere anche questo obiettivo".