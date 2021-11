Bellezza senza preconcetti: Abiby ha individuato i 5 trend beauty che superano le sovrastrutture estetiche

Se per anni, il mondo moda e del beauty hanno proposto canoni di bellezza omologati, mostrando una sola versione della bellezza e una visione spesso stereotipata; oggi si può dire che la situazione stia cambiando.

Stimo infatti assistendo a un mutamento che porterà a un mondo della moda e del beauty più inclusivo e rispettoso dei singoli, della loro libertà d'espressione e dell’ambiente.

Abiby, talent scout di prodotti must have nel mondo beauty e leader italiano nel settore delle beauty box in abbonamento, dedica la sua box del mese di ottobre, “Freak N’ Chic”, proprio a questo cambiamento e a tutte quelle persone che amano sentirsi sé stesse, indistintamente dal genere, dal sesso o dall’etnia, e che mostrano le loro “imperfezioni” con orgoglio, come è giusto che sia. Per l’occasione, Abiby ha inoltre individuato le 5 nuove tendenze beauty che superano i preconcetti e le sovrastrutture estetiche per raccontare il nuovo modo di vivere la bellezza, senza limiti e senza imposizioni e nel rispetto dell’ambiente e dell’individuo.

Ecco quali sono:

- Unconventional skincare

Il mondo della skincare si sta trasformando e sta cambiando direzione, andando non solo verso soluzioni non convenzionali con prodotti più inclusivi, ma anche con nuove formulazioni. Il mondo della cosmetica, infatti, oggi si concentra sulla creazione di formule prive di fragranze, adatte a tutti e sperimentali, dalle texture che cambiano a contatto con la pelle alle formulazioni più innovative che rientrano nel campo della cosmeceutica, la cosmesi farmaceutica.

- The grey hair revolution

Sono sempre di più le donne, del mondo dello spettacolo e non, che scelgono di lasciar crescere i loro capelli grigi, senza tingerli: una piccola rivoluzione per il mondo del beauty e della moda femminile che oscilla tra il coraggio e la rappresentazione fedele della realtà oltre le copertine. Abbandonare la tinta per capelli per sentirsi sé stesse è una scelta che permette di abbattere standard impossibili che vogliono una donna sempre giovane, ma anche naturale, e livellare così le differenze tra il mondo femminile e quello maschile, dove il capello bianco non è mai stato un problema.

Il consiglio in più: i capelli bianchi o grigi contengono una percentuale ridotta di melanina e spesso risultano più secchi e crespi. Per questo è fondamentale prendersene cura con prodotti idratanti e nutrienti, per combattere l'effetto crespo e lasciare i capelli lucidi e sani.

- Genderless nail art

La manicure non è solo un modo per prendersi cura delle mani, ma anche un’estensione del proprio look che va ad affiancare sia l’abbigliamento che il make up. Se negli anni Settanta, nel mondo maschile, lo smalto e la nail art erano prerogativa degli artisti più ribelli, oggi è diventato un modo per esprimere la propria personalità senza distinzione di genere e senza limitazioni, un trend che sta superando tutti i preconcetti e sta dando vita a nuove forme d’arte.

- Solido è meglio

Il rispetto dell’ambiente è un concetto sempre più sentito anche nel mondo della cura della persona, che è alla continua ricerca di soluzioni sostenibili sia dal punto di vista delle formulazioni che dal punto di vista del packaging. Tra le vere e proprie tendenze che stanno rivoluzionando il mondo beauty ci sono i prodotti solidi, dallo shampoo al balsamo passando per gli scrub e i detergenti viso, tutte soluzioni che riducono notevolmente l’uso della plastica.

- Make up inclusivo

Il make up, in tutte le sfaccettature del termine, non dovrebbe essere soggetto a limitazione di genere né etnia, ma diventare un mezzo di espressione per raccontare sé stessi e il proprio stile senza distinzioni. Nell’ultimo periodo, questa tendenza beauty si è fatta sempre più strada sdoganando l’uso del trucco, dal fondotinta al lip gloss, anche tra gli uomini, e presentando una sempre maggior varietà di tinte e colorazioni.