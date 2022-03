A tutto smalto: i colori di tendenza per le unghie Primavera Estate 2022

La bella stagione si avvicina, e con lei sono in arrivo le nuove tendenze moda. Parlando di unghie e smalti, i diktat della Primavera 2022 prevedono colori perfetti per soddisfare i gusti di tutte: dalle tonalità romantiche e femminili, come il rosa e il nude, per manicure più sobrie e sofisticate, alle nuance vitaminiche, vivaci e coloratissime, come il Very Peri, il colore dell'anno secondo Pantone. Per quanto riguarda il finish, inoltre, via libera a smalti gelly e super glitterati.

Per una manicure super glamour, ecco allora i colori unghie più girlish e di tendenza per la moda Primavera Estate 2022 con i migliori smalti da acquistare on line!

Unghie primavera 2022: l'immancabile Very Peri

Il Very Peri è una delle tonalità più cool della moda primavera 2022: colore dell’anno secondo Pantone, non solo per quanto riguarda le unghie, ma anche per il make up e la moda in generale, Very Peri mostra un'attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività che sa osare e un'espressività fantasiosa.

Per una brillantezza estrema e super glossy la scelta giusta è Surreal di Maybelline New York, uno smalto effetto gel dalla formula brevettata che associa la tecnologia in gel ad un complesso protettivo inedito, con Calcio, Ferro e Silice, proteggendo e rinforzando le unghie ad ogni applicazione. Inoltre, il nuovo applicatore, con tecnologia "anti-gocciolamento", consente di stendere la giusta quantità di smalto in maniera uniforme, senza eccessi e sbavature.

Lilacism di Essie, invece, ha una tonalità più light e un effetto semipermanente. Dal finish ultra brillante, questo smalto per unghie ha una tenuta a lunga durata e un pennello piatto per un'applicazione facile, veloce e omogenea.

Infine Spring Into Action di OPI è uno smalto lilla di origine naturale con ingredienti a base vegetale, che si caratterizza per la sfumatura chiara, la lunga durata e la finitura ad alta lucentezza.

Colori smalto 2022: tonalità nude

Le tonalità nude sono tutte quelle tonalità che riprendono i colori della pelle: una gamma di nuance molto ampia, capace di regalare alle mani un aspetto naturale, elegante e curato. Perfettamente in linea con le tendenze moda della Primavera Estate 2022, lo smalto nude sarà uno dei grandi protagonisti della stagione in tutte le sue sfumature, dal rosa pallido al caramello caldo.

Ricorda però che, per scegliere lo smalto migliore per la tua manicure, dovrai optare sempre per una tonalità più scura o più chiara rispetto alla carnagione, o rischi che diventi un tutt'uno con la tua mano.

Per sfoggiare un look semplice, ma sofisticato, la scelta perfetta è Nude Demoiselle di L'Oréal Paris Color Riche, arricchito da una seducente fragranza e dall’innovativa tecnologia Pristine Shine, che unisce la nutrizione di oli preziosi al colore dei pigmenti più intensi, per una brillantezza mozzafiato e un colore ricco alla prima passata.

Ami le tonalità sul rosa? Allora puoi scegliere lo smalto nude Sugar Daddy di Essie: disponibile in diverse tonalità, è uno smalto dal finish brillante e dalla resistenza estrema, fino a 14 giorni. Dotato di un pennellino piatto, si stende con estrema facilità, è molto fluido, asciuga rapidamente e dona una copertura impeccabile, per un risultato naturale, luminoso e curato.

Infine, se vuoi optare per i toni del caramello caldo la scelta giusta per te è lo smalto Wet'N Wild Wildshine Casting Call: dalla finitura lucida e il colore caldo, questo smalto è formulato senza formaldeide, toluene e ftalati ed è dermatologicamente testato.

Colori smalto primavera estate 2022: sfumature di rosso

Dal corallo al poppy red, lo smalto rosso più classico si impone con tutte le sue sfaccettature come colore unghie 2022.

Brillante e super vivace nella sua tonalità rosso poppy, lo smalto di Rimmel London ha una formula delicata grazie alla base vegetale con alghe, composta al 70% da ingredienti di origine naturale e al 75% da ingredienti di origine biologica, e arricchita da pigmenti intensi, per una manicure ad asciugatura rapida con effetto vetro e luminoso.

Dalla resistenza estrema, Aperitif di Essie è uno smalto color corallo che assicura un risultato professionale anche a casa grazie alla lunga tenuta, al finish ultra brillante e al pennello piatto per un’applicazione facile e omogena

Colori unghie estate 2022: blu e azzurro chiaro

Sofisticate, eleganti e perfette su tutti i tipi di unghie, le tonalità fredde degli azzurri e dei blu sono un’alternativa ideale ai colori più chiari e cremosi.

Hollywood Blu di OPI Nail è uno smalto dal blu intenso, dalla finitura lucida e applicazione facile, con una coprenza assoluta già dalla prima passata per un effetto super glossy.

Guilty Pleasure di Mylee, invece, è uno smalto semipermanente perfetto da usare su unghie naturali, acriliche, artificiali e tip. Dalla finitura lucida e brillante, resiste a graffi e scheggiature, si stende bene, è facile da applicare e richiede polimerizzazione con lampada UV o LED.

Tendenze unghie primavera estate 2022: French Manicure

Grazie al ritorno della moda anni 2000, la French Manicure è tornata in auge arricchendosi di nuove versioni decisamente più moderne e frizzanti, come ci ha mostrato anche Blelen Rodriguez con la sua manicure in stile Arcobaleno.

La French Manicure, quindi, può essere indossata nella sua versione più classica ma anche in stile multicolor, dove la lunetta viene dipinta con colori pastello invece del solito bianco, con linee grafiche dinamiche e originali o nella versione reverse, dove la lunetta interna viene dipinta con un colore diverso rispetto al resto unghia.

Per ottenere una perfetta French Manicure anche a casa puoi aiutarti con l’utilizzo di adesivi in vinile come questi di eBoot: 1275 pezzi con 49 disegni diversi, per decorare tantissimi tipi di manicure o per realizzare una french impeccabile.

Unghie estate 2022: le tendenze

Per concludere con le tendenze unghie della primavera estate 2022 non potevamo non citare il multicolor, che si caratterizza per gli immancabili colori pop che anticipano il mood estivo, e gli smalti magnetici, capaci di creare sfumature incredibili e di donare alle unghie l'aspetto di gemme scintillanti grazie all’utilizzo della palettina magnetica.

Per creare una manicure multicolor, accostando colori vitaminici come il giallo, l'arancione e il rosa fluo, puoi provare il Kit Smalto Semipermanente di Kastiny, dall'effetto super glossy e disponibili in tantissimi colori diversi.

Il set di Born Pretty, invece, si compone di 6 flaconi di smalto magnetico, super glitterato e dai colori diversi. Facile da applicare e dalla lunga durata, possono essere usati anche su basi colorate.

