L'importanza dello sport: ecco alcuni consigli per i lettori di LeccoToday

Svolgere attività fisica, a qualsiasi età, che sia correre, giocare a pallone con gli amici o andare in palestra, è la garanzia per una vita sana. Ecco dove fare attività fisica nel Lecchese

L'attività sportiva è uno dei pilatri per una vita sana a qualsiasi età. Che tu stia andando a correre o giocando a calcio con gli amici, praticare un pò di sport ti renderà sicuramente più sano e felice grazie ai numerosi benefici legati all'attività fisica. Facendo sport, infatti, si possono eliminare e attenuare, malattie o piccoli problemi di salute.

Lo sport quindi, è un’eccellente forma di attività fisica con la quale ti potrai divertire e sarai in grado di raggiungere obiettivi come lo sviluppo muscolare, la perdita di peso o la riduzione del grasso. Lo sport migliora anche la regolazione ormonale e rinforza mil sistema immunitario, oltre a contribuire a un riposo adeguato e ridurre l’affaticamento.

I benefici dello sport non sono solo fisici, ma influenzano anche la salute mentale, riducendo l’insorgenza di depressione e stress, migliorando l’autostima e persino le relazioni sociali, quando pratichi sport di squadra. In breve, lo sport ti fa sentire bene. L'attività sportiva è quindi molto importante, anche perché impegna la nostra mente e crea rapporti con gli altri. Basti pensare al calcio, uno sport che è sempre riuscito ad unire tutti i giocatori, anche appartenenti ad altre nazioni, e ha fatto sì che si potessero superare vari tipi di problematiche legate anche alla stessa società.

I benefici dell’attività fisica

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) descrive l’attività fisica come qualsiasi movimento corporeo prodotto da muscoli scheletrici che richiede dispendio energetico. L’OMS spiega che la mancanza di attività fisica è il quarto fattore di rischio per la mortalità in tutto il mondo.

Inoltre, l’inattività fisica è la causa principale di un’alta percentuale di tumori al seno e al colon, diabete e malattie cardiache. Nella società contemporanea, i lavori che richiedono attività fisica sono sempre più scarsi, motivo per cui lo sport sta diventando sempre più importante. Un livello adeguato di attività:

Riduce il rischio di ipertensione, cardiopatia ischemica, ictus, diabete, cancro al seno e al colon e depressione.

Migliora la salute delle ossa e la capacità funzionale del corpo

È decisivo per il dispendio energetico e, quindi, aiuta ad avere equilibrio calorico e un peso sano. Solo 30 minuti di attività fisica moderata al giorno sono sufficienti per garantire questi benefici, quindi è qualcosa che chiunque può praticare.

