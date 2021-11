Per i lettori di LeccoToday abbonamento scontato alla palestra Vitalba Fitness, scopri come fare

Tutti noi siamo consapevoli che una costante pratica sportiva, seppur moderata alle proprie capacità, aiuta a prevenire i sintomi dell’ansia e dello stress e fa rilassare le tensioni muscolari, favorendo il sonno, fondamentale per il buon umore.

Diversi studi infatti, hanno confermato che l’attività fisica è capace di donare miglioramenti psicologici come:

- Miglioramento della percezione di sé stessi

- Aumento dell’energia ed entusiasmo durante gli impegni e le attività quotidiane

- Prontezza mentale

- Miglioramento dell’umore e diminuzione dello stato depressivo

- Maggiore fiducia in sé stessi.

Nello specifico, praticare regolarmente attività fisica, aiuta la propria autostima, e ha inoltre effetti benefici soprattutto sulla prevenzione di alcune patologie quali osteoporosi, ipertensione, diabete e alcuni disturbi dell’umore. Questo accade perché praticare sport aumenta il rilascio nel nostro organismo di endorfine, che producono effetti analgesici ed eccitanti che incidono sull’umore.

Lo sport per il benessere fisico

Senza dubbio è di vitale importanza evitare di condurre una vita troppo sedentaria, cercando di ritagliare un qualsiasi momento della giornata da dedicare all'attività fisica, rispettando un programma di allenamento regolare, che sia ovviamente proporzionato alla preparazione atletica e alle capacità dell’individuo. Questa pratica, unita ad una dieta sana e bilanciata, è fondamentale per aiutare il sistema immunitario.

L’attività fisica infatti, è uno dei principali supporti per il sistema immunitario, in quanto sostiene la forma fisica, ma anche la resistenza contro agenti patogeni, importantissima per contrastare i disturbi dell’apparato respiratorio. Permette inoltre di migliorare il ritmo sonno-veglia, migliorando di conseguenza la qualità della vita.

