Yoga wheel, ecco il trend che migliora tonicità del corpo, postura ed equilibrio

La yoga wheel è uno strumento utilizzato per praticare yoga, principalmente per esercizi di allungamento. All’estero è già conosciuto e apprezzato da tempo, ma pian piano si sta diffondendo anche in Italia.

Cos'è la yoga wheel e come usarla

Costituito da materiali molto resistenti, ad esempio legno, sughero, plastica, si tratta di un attrezzo versatile che ha la forma di una ruota, antiscivolo e facile da utilizzare. Progettata nel 2015, la yoga wheel è diventata l’accessorio più popolare per i praticanti di yoga negli ultimi anni e viene utilizzato anche da molte star per modellare il loro corpo.

Supporta un peso massimo di circa 200 chili. Facile da usare, questa ruota yoga è adatta sia ai praticanti più esperti che ai principianti, permette di andare oltre lo stretching e rende possibile la realizzazione di alcune posture più avanzate. Ma per quale motivo viene usata? Semplice: essa lavora in modo efficiente sulla mobilità, la flessibilità e l’allungamento. Inoltre, aiuta a migliorare la stabilità, l'equilibrio e a sciogliere le tensioni muscolari. Il suo obiettivo? Sostenere il corpo nei movimenti e guidarlo in sicurezza nella posizione più corretta. In commercio sono disponibili diversi modelli e diverse misure (anche in larghezza), bisognerà dunque scegliere quella più adatta alle nostre esigenze.

Quali sono i benefici?

I benefici dello yoga sono tantissimi già di per sé: questa disciplina, infatti, aiuta a combattere l'osteoporosi, aumenta la flessibilità e il tono muscolare, fa bene al cuore, rilassa, rafforza equilibrio e stabilità, ottimizza le funzioni celebrali, stabilizza livello di zuccheri nelle persone con diabete e tanto altro ancora; se poi aggiungiamo alla pratica quotidiana questo strumento ne massimizzeremo i risultati.

La yoga wheel è un toccasana per la schiena, la ruota aiuta a rafforzare i muscoli coinvolgendo molte parti del corpo insieme (braccia, spalle, gambe, glutei, polpacci, spalle): insomma, uno strumento per un buon allenamento total body. Inoltre, migliora la postura e aiuta a tonificare il corpo.

La ruota esegue un vero e proprio massaggio su tutta la colonna vertebrale. Per le donne in gravidanza è utile per alleviare il mal di schiena e ammorbidire il bacino e gli adduttori. Ecco quindi riassunti i principali benefici della yoga wheel: