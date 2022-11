I migliori illuminanti viso per far splendere la pelle

Ce lo ripete spesso la nostra Martina Raimo: l'illuminante viso è uno dei cosmetici fondamentali per realizzare una base trucco perfetta, in grado di esaltare la naturale bellezza del viso: crea dei punti luce ad hoc sul volto, illumina l'incarnato e regala alla pelle un effetto fresco e riposato.

Utilizzatissimo per tecniche come il contouring e lo strobing, e grande alleato invernale, per far risplendere l’incarnato provato dal poco sole e dal freddo, l’illuminante si può trovare in forme diverse: liquido, in stick o in polvere compatta.

L’ illuminante liquido è più adatto per chi ha la pelle secca o normale, ed è più indicato per un utilizzo invernale; vista la sua composizione può essere facilmente sfumato con le dita, consentendo una precisione maggiore, ma attenzione a non usarne troppo!

Hai deciso qual è il tipo di illuminante perfetto per te? Bene, allora ecco una lista dei migliori illuminanti in vendita su Amazon.it e apprezzatissimi dagli utenti! Tu quale preferisci?

Illuminante liquido in gocce Glow Mon Amour di L'Oréal Paris

Ultra-luminoso, setoso, impalpabile: Glow Mon Amour è l’illuminante liquido in gocce che dona un immediato effetto glowy. La sua formula infusa con olio di cocco è leggera e scivola sulla pelle come un velo di luce; inoltre, grazie alla texture leggera e luminosa può essere mixato al trattamento viso o al fondotinta per un touch glow su misura o picchiettato con i polpastrelli per valorizzare i punti luce e un effetto strobing naturale. Davvero eccezionale!

Illuminante in polvere compatta Get Gorgeous di Technic

Polvere compatta dall’ottimo potere illuminante: illumina, definisce, e si sfuma molto facilmente. Dalla tonalità fredda/argento, dà un leggero effetto glitter e valorizza perfettamente il makeup.

Master Strobing Stick, l’illuminante stick di Maybelline New York

Illuminante in stick che dona luminosità in modo naturale: arricchito con micro perle riflettenti, che illuminano i lineamenti, si applica facilmente grazie al formato in stick ed è ottimo per ricreare in modo facile e veloce l'effetto strobing. Grazie alla texture cremosa, leggera e modulabile puoi ottenere un risultato sia naturale che intenso, e l’effetto tridimensionalità è sempre assicurato! Per definire i punti luce del tuo viso, applica lo stick sotto l'arcata sopraccigliare per aprire lo sguardo e sugli zigomi e sull'asse centrale del viso per illuminare e dare tridimensionalità.

Illuminante viso in polvere con finitura “Perluminosa” Rosé All Day Petal Glow

Rosé All Day Petal Glow di Physicians Formula è un illuminante in polvere che dona un glow lucente e che illumina tutto il viso per conferire una dimensione di colore mai vista e una impeccabile finitura “perluminosa”. La formula ultra lussuosa, infatti, illumina la pelle istantaneamente mentre l'esclusiva formula multiuso riduce la comparsa di segni di espressione e rughe, offrendo un colorito più radioso.

Glam Glow - palette con 4 colori satinati altamente pigmentati e specchio

La palette di Lamora Glam Glow Highlighter è un prodotto vegano e cruelty free che si compone di 4 colori illuminanti per il viso in polvere, dalla formula ultra-micronizzata, altamente pigmentata e a lunga durata. Facilmente sfumabili e superscriventi, questi illuminanti non texturizzano la pelle e hanno un effetto opacizzante, e nella palette è incluso anche un pratico specchietto, perfetto per i ritocchi "on the go".

Illuminante liquido Born to Glow di NYX Professional Makeup

L'illuminante liquido Born to Glow di NYX Professional Makeup è un prodotto estremamente versatile che, grazie alla sua formula multifunzione, può essere efficacemente utilizzato sia come primer, stendendolo come base prima del fondotinta, che come highlighter, da applicare e sfumare su zigomi, décolleté o arco di cupido. Disponibile in diverse tonalità, ha un finish luminoso e satinato e una texture leggera, che si asciuga facilmente e che dona un delicato effetto shimmer, per un tocco di radiosità extra.

Illuminante viso per pelli secche o mature Murumuru Butter Highlighter

Murumuru Butter Highlighter di Physicians Formula è un illuminante vegan dalla consistenza burrosa e al contempo delicata.

La formula crema-cipria a lunga tenuta, finemente pressata, ha una consistenza elastica unica che si fonde con la pelle per una finitura cremosa e vellutata. I peptidi antietà e gli ingredienti nutrienti dell'Amazzonia (burro di Murumuru, burro di Cupuaçu e burro di Tucuma) offrono idratazione mentre le particelle di mica e silice naturale attenuano la luce e le conferiscono pigmenti leggeri e delicati che levigano visivamente la consistenza della pelle per un glow raffinato e radioso.

La copertura leggera e facilmente sfumabile in un solo passaggio presenta perle ultra raffinate e pigmenti soft focus che levigano la grana della pelle, ne illuminano il tono e offrono una splendida finitura evidenziata.

Illuminante viso in stick L'Oréal Paris Infaillible

I punti di forza dell'illuminante viso L'Oréal Paris Infaillible sono l'applicazione facile e precisa, grazie al formato in stick, e il risultato make up sfumabile e a lunga tenuta. La texture in crema leggera, adatta a tutti i tipi di pelle, permette di sfumare l'effetto illuminante e di ottenere un risultato glowy modulabile, mentre la sua formula cremosa e pigmentata, arricchita con perle, si fonde con la pelle e illumina l'incarnato. Inoltre, è disponibile in 2 tonalità diverse ed è confortevole sulla pelle, grazie alla formula arricchita con burro di Karité.

Matitone Wonderstick di NYX Professional Makeup

Il matitone di NYX Professional Makeup è il prodotto perfetto per realizzare lo strobing o un contouring definito e luminoso, grazie alla presenza dei due lati diversi, uno per illuminare e uno per delineare. Dai colori altamente pigmentatii ed extra cremosi, la sua formula extra vellutata e facile da stendere è l'ideale anche per le principianti e la sua forma a matita facilita la realizzazione del makeup: basterà applicarlo direttamente sulle aree desiderate, sfumare con spugnetta e pennello e abbinarlo al fondotinta per aumentarne la tenuta.

Compatta e facile da trasportare anche per ritocchi "on the go", è disponibile in diverse tonalità ed è dotata di cappucci protettivi per le punte.

Palette di 4 illuminanti in polvere compatta La Vie en Glow di L'Oréal Paris

Le palette di illuminanti in polvere compatta La Vie en Glow di L'Oréal Paris è la soluzione perfetta per una pelle che splende e un effetto naturale. La palette è composta da 4 illuminanti in polvere dalla texture leggera, morbida e ultra-sottile, facili da applicare e da stendere e fortemente modulabili, per valorizzare e definire i punti luce.

Ottimamente pigmentati e infusi con olio di cocco, questi illuminanti disegnano, modellano e scolpiscono il viso, esaltandone la naturale bellezza e donando la giusta luce ad ogni makeup.

Illuminante liquido luminescente Galaxy

Dal packaging stellare che raffigura la costellazione di Cassiopea ed il pianeta Saturno, l'illuminante liquido Galaxy è un prodotto a lunga tenuta molto versatile. Questo illuminante, infatti, può essere applicato sul viso, sul décolleté e sugli occhi come un ombretto, ma anche su spalle e corpo, e si fissa per molte ore senza sbavature o perdita di brillantezza. Ha un finish effetto glitter, non crea arrossamenti o pruriti e ha una formulazione cremosa con un pigmento luminescente riflettente che offre un effetto più luminoso.

Inoltre, si applica facilmente sia con l'apposita spugnetta (sistema lipgloss) che con le dita o con un pennello, si asciuga molto velocemente e si presta bene anche per le sfumature, con un effetto lievemente brillante o più intenso a seconda della quantità utilizzata.

Illuminante in crema Glow Chérie di L'Oréal Paris

Infuso con estratto di melone e anguria per un'idratazione ottimale, l'illuminante in crema Glow Chérie di L'Oréal Paris è un prodotto da applicare prima del fondotinta che dona luminosità e uniformità alla pelle. Dal finish radioso e naturale, discreto ma visibile allo stesso tempo, è disponibile in diverse tonalità e dona un effetto brillante, per una pelle luminosa, idratata e naturale.

Palette di illuminanti Distorted Dreams di Sleek MakeUP

Distorted Dreams di Sleek MakeUP è una palette di illuminanti, di cui due in crema e due in polvere compatta, altamente scriventi e molto versatili, da usare sia sul viso che sul corpo e che si adattano bene a tutte le tonalità di pelle. Con due colori glitterati e due matte, questa palette è disponibile in diverse tonalità, risulta compatta e comoda da trasportare, ed è dotata anche di uno specchietto e un pennellino morbido, risultando così perfetta anche per i ritocchi "on the go". Inoltre, gli illuminanti sono facili da stendere, si asciugano in fretta, sono completamente modulabili a seconda dell'effetto che si vuole ottenere e lasciano un bellissimo effetto luminoso.

Polvere highlighter altamente pigmentata MegaGlo di Wet ‘n Wild

La polvere MegaGlo Highlighting di Wet ‘n Wild si distingue per il finish ultra perlato e la formula facile da miscelare. Disponibile in 2 tonalità diverse, ha una texture soffice e altamente pigmentata che regala immediata luminosità quando applicata sugli zigomi, sulle sopracciglia e sull'arco di Cupido.

Primer illuminante con attivi anti-età

Un primer illuminante che valorizza tutti gli incarnati sfumandoli, correggendoli, proteggendoli e donando loro un aspetto radioso e luminoso. Arricchito con antiossidanti e attivi anti-età per proteggere la pelle dalle aggressioni esterne, gli agenti ottici coprenti e le 5 uniche perle filtranti presenti nella formula migliorano l'aspetto del tono della pelle, rendendo l'incarnato radioso e luminoso.

Inoltre, ha una formula ipoallergenica, senza profumo, senza parabeni e senza glutine, approvata dai dermatologi, clinicamente testato e senza test sugli animali.

Come fare lo strobing

Lo strobing è una tecnica di makeup dove l'illuminante è il prodotto protagonista, valorizzando la naturale luminosità del viso. Lo strobing, infatti, è una tecnica che si concentra sull’enfatizzare i punti luce del volto, tramite l’applicazione di un illuminante su alcune zone specifiche.

Per realizzare lo strobing è quindi necessario creare dei punti luce su alcune zone specifiche del viso, ovvero:

il centro della fronte

il mento

le tempie

la parte centrale del labbro, detta arco di cupido

gli zigomi

la punta del naso

la parte interna dell’occhio

il condotto lacrimale.

A seconda delle caratteristiche del tuo viso, dovrai scegliere tra queste quale zone enfatizzare rispetto alle altre, evitando di applicare l’illuminante sui tuoi punti deboli.

Per realizzare questa tecnica trucco, applica su tutto il viso una crema luminosa e idratante, poi stendi il fondotinta per uniformare l’incarnato. A questo punto, passa un velo di illuminante sui punti del viso che hai scelto, e fissa il tutto con una cipria in polvere perlata.

I trucchi in più

Lo strobing è ideale se vuoi dare vitalità al viso e ottenere un effetto glam come quello delle modelle negli shooting. Evita colori carichi e vistosi per il makeup di occhi, viso e labbra: vietati smoky eyes, rossetti dai toni forti e blush troppo scuri, che contrasterebbero con l’effetto di freschezza e luminosità dello strobing. Meglio quindi l’effetto nude look.

Quando non fare lo strobing