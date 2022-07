Moda estate scarpe donna 2022: i modelli super glam da non farsi sfuggire

Con la bella stagione tornano alla ribalta sandali, infradito e scarpe aperte, ed arriva il momento di scoprire tutti quei modelli della moda estate 2022 su cui puntare nei prossimi acquisti. Applicazioni originali, colori eccentrici e toni brillanti sono le tendenze che segnano la moda scarpe 2022, accompagnate però da grandi classici, come le espadrillas di paglia, i sandali alti e le pantofole flat.

Abbiamo quindi selezionato i modelli di scarpe più belli e cool della moda estate 2022, per essere perfettamente in linea con i diktat di stagione e sfoggiare piedi super glam!

Espadrillas con zeppa

Le espadrillas tornano ad essere le protagoniste della moda scarpe 2022: dal fascino gipsy e amatissime anche dalla principessa Kate Middleton, le espadrillas sono un evergreen estivo immancabile nel guardaroba delle vere fashion addicted.

Le espadrillas marcate find. hanno una zeppa di 7 cm, sono molto comode da indossare e hanno la capacità di slanciare le gambe e assottigliare le caviglie, cosa che le rende perfette per ogni tipo di fisico. Inoltre, hanno una suola in gomma e l'esterno in tela e paglia, e sono disponibili in 5 colori diversi (beige, blu, blu navy, nero e rosa)

Scarpe Art in tela

UIN è un giovanissimo brand spagnolo di scarpe che punta tutto sul design, creativo e alla moda: scarpe dai modelli classici che vengono dipinte dall'eclettico artista Fernando Acevedo, per un risultato unico. Le Painted Shoes di UIN ricordano i classici mocassini, ma sono super leggere e molto confortevoli da indossare. Realizzate in tela traspirante e di qualità, hanno il sottopiede super morbido, la suola in schiuma eva e un tacco piatto da 1 cm, per ammortizzare e supportare adeguatamente la schiena; inoltre, sono disponibili in bellissime e originali fantasie diverse.

Mary Jane con Plateau

Tra i must have delle tendenze moda primavera estate 2022 tornano le Mary Jane, arricchite da dettagli inediti come il plateau, che ritroviamo in molte delle versioni più cool indossate dalle influncer. Per quanto riguarda il colore, le più versatili restano indubbiamente quelle in vernice nera, ma non mancano le versioni vitaminiche (rosa, gialle, rosse e azzurre), perfettamente in linea con i colori di tendenza della bella stagione.

Non cambia però la loro aria bon ton e molto femminile, perfetta da abbinare a jeans, minidress, abiti lunghi e trench.

Tacco a campana

Tra le tendenze di primavera più hot, il tacco a campana ha una superficie di appoggio più ampia di quella all’attaccatura del tallone. Perfetto con qualunque modello di scarpa, dalle classiche décolleté ai sandali con cinturino, passando per mules vertiginose, mary jane e zeppe altissime, il tacco a campana è un vero e proprio cult di stagione, sfoggiato sulle passerelle dei più grandi designer e indossato da tantissime celebrity, incluse Rihanna, Hailey Bieber e Chiara Ferragni.

Sandali con tacco alto

Perfetti per ogni occasione, i sandali di Elara possono essere indossati per impreziosire qualsiasi tipo di otufit casual, o per dare quel tocco in più ad un abito elegante. Realizzati in materiali sintetico scamosciato di alta qualità, questi sandali hanno un tacco a spillo da 13 cm e una chiusura a cerniera; inoltre, sono bellissimi da vedere e molto comodi da indossare, calzano alla perfezione e hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.

Sandali bassi bohémien

Coloratissimi e super estivi, i sandali marcati Nuheel si caratterizzano per lo stile bohémien, che ricorda il look dei festival hippy, e per l'ottimo rapporto qualità prezzo. Dal design open toe e con la suola in gomma, questi sandali hanno un tacco molto basso (1,5cm) e un sottopiede morbido, che lascia il piede fresco ed asciutto, un cinturino colorato e una cerniera posteriore. Inoltre, sono di buona fattura, comodissimi da indossare e sono disponibili in due colori diversi (azzurro e arancione).

Pantofole flat in stile espadrillas

Le pantofole flat sono l'alternativa più estiva alle ballerine, da sfoggiare anche di giorno con pantaloni a sigaretta e gonne lunghe. Quelle marcate Joyto sono molto femminili, grazie al morbido fiocco e alla suola in sughero, in perfetto stile espadrillas e in linea con le tendenze moda 2022, e sono perfette da indossare in ogni occasione. Realizzate in pelle sintetica scamosciata, sono comodissime da indossare e sono disponibili in 4 colori diversi (beige, blu, giallo e rosa).

Sneaker in pelle di Chiara Ferragni

Indiscutibile tendenza moda, e trend oramai consolidato, le sneaker non possono mancare nel guardaroba estivo delle fashion addicted. E quale modello migliore se non quello firmato dall’icona di stile Chiara Ferragni? Le sneaker più famose di Chiara Ferragni sono realizzate in pelle bianca, rosa e azzurra, proponendo un mix and match sportivo, coloratissimo e super comfy, con il loro puntale con stelline silver, la chiusura con lacci verde pastello, il logo laterale con profilo in lurex argento, la fodera interna in spugna rosa e il fondo in gomma azzurra: immancabili!

Zoccoli chiusi in pelle oliata

Tra le tendenze moda primavera estate 2022 spiccano anche gli zoccoli, proposti sulla passerella da Maison Hermès e diventati già un must have della moda di questi mesi.

Sanita è un brand Danese che realizza calzature artigianali fatti a mano di prima qualità dal 1907. Gli zoccoli Sanita sono calzature che riuscirai ad amare per anni: comodissime e super confortevoli, possono essere indossate anche tutto il giorno senza alcun problema o fastidio. Perfetti da abbinare a qualsiasi tipo di outfit, dai jeans alle gonne lunghe, passando per vestiti midi e leggings, questi zoccoli calzano perfettamente, hanno un leggerissimo tacco a blocco da 4.5 cm, la suola in poliuretano, costruita e rinforzata grazie alla presenza di un telaio non visibile che garantisce stabilità e durata, e una linea capace di ridurre lo sforzo sulla parte bassa della schiena e sulle gambe mentre si cammina.

Sandali con cinturino alla caviglia

Skechers è da sempre sinonimo di comodità e qualità, e i sandali Meditation non sono da meno. Comodi, leggeri e super trendy, questi sandali si caratterizzano per il cinturino alla caviglia, la pianta larga, il tacco a zeppa e la punta aperta. Inoltre, risultano molto morbide e comode da indossare e sono impreziosite da applicazioni in pietre che le rendono perfette anche per la sera.

Sandali mule

Eleganti ed essenziali, i sandali mule con mini tacco sono una delle proposte moda più trendy di quest’anno. Con il tacco basso e squadrato e la fascia in vernice, i sandali mule di find. si sposano con look differenti, risultando perfetti in ufficio, con blazer e pantaloni palazzo, al mare, con mini abiti a stampa, o di sera, con vestiti lunghi, jumpsuit o top e pantaloni aderenti. L’importante è non coprire le caviglie e lasciare le mules in evidenza!

Sneakers Nike Dunk Low

Accessorio evergreen immancabile sulle passarelle dei big della moda, le sneakers sono un diktat di tendenza anche quest’anno. Leggere, comode e trendy, le sneakers sono una delle tendenze moda estate 2022, bianche o colorate che siano, e tra i modelli più cool indossati dalle celeb spiccano le nuove scarpe Nike Dunk Low. Viste ovunque su Instgram e TikTok, le Dunk Low si contraddistinguono per l’ispirazione anni ’80 e la grande varietà di modelli, che le hanno rese oggetto di reselling e collezionismo.

Perfette per interpretare qualsiasi tipo di look, da quelli più eleganti a quelli più sportivi e street style, sono ideali da indossare con jeans e trench, per le lunghe giornate lavorative, o in abbinamento ad una camicia bianca in pendant, dal risultato formale e casual allo stesso tempo.

Peep Toe con zeppa Iconic

Le zeppe sono tra i modelli di scarpe donna che stanno spopolando in questa primavera estate 2022. Comodissimi e leggeri, i sandali di Iconic di Tommy Hilfiger sono un evergreen che non passa mai di moda. Aperti in punta e sul retro, e caratterizzati dalla suola in juta di grande tendenza e dall'elegante cinturino alla caviglia, questi sandali uniscono eleganza e stile casual e si abbinano a tantissimi tipi di outfit diversi. Perfetti da indossare in città, al mare e alla sera, hanno una soletta in cotone, un pratico plateau e l’iconica bandierina Tommy Hilfiger ricamata sul lato.

Sneakers in versione multicolor

Per l’estate 2022, anche le sneakers si tingono delle più diverse colorazioni. Comode, trendy e con il loro mix eccentrico di colori, le Saucony Originals Jazz O' si distinguono per comodità, leggerezza e stile inconfondibile e si possono indossare nei modi più disparati: dalla combinazione con gonna e camicia a quella con abito midi, passando per leggings e pantaloni joggers, vestiti lunghi o corti, capi in denim, gonne romantiche in pizzo o con il più tradizionale abbinamento di jeans e t-shirt.

Punte affilate e dettagli gioiello

Grazie al grande ritorno della moda anni 2000, le scarpe della primavera estate 2022 si arricchiscono di punte affilate, tacchi sottili e applicazioni gioiello. Ideali per chi ama lo stile classy e minimal chic, le versioni più cercate sono nero e nude, dei veri passepartout del guardaroba femminile che si possono usare per completare anche le mise più audaci.

