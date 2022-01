I 5 segnali che indicano che dormi troppo poco (e come rimediare)

Trascorrere una notte a fissare il soffitto con gli occhi sbarrati o a girarsi e a rigirarsi nel letto, senza riuscire a prendere sonno, rende stanchi, nervosi e di cattivo umore. La mancanza di sonno, tuttavia, può manifestarsi anche con sintomi non sempre chiari e inequivocabili.

Sbadigliare continuamente, avere le occhiaie, sentire il bisogno di fare dei sonnellini durante il giorno oppure alzarsi dal letto alla mattina con grande fatica, anche quando si ha l'impressione di aver dormito, sono solo alcuni degli indicatori che il nostro fisico ci fornisce quando siamo sottoposti a una deprivazione del sonno.

Hai l'impressione di sentirti più stanco che mai? Ecco un elenco di 5 segnali che possono indicare che non dormi a sufficienza e il tuo cervello inizia ad essere affaticato. Si tratta perlopiù di "fenomeni" provocati da squilibri chimici e ormonali, oltre che a livello cellulare.

1. Sei più irritabile e/o particolarmente emotivo

2. Hai sempre fame (e di conseguenza prendi peso)

3. Fai fatica a ricordare le cose, a concentrarti e a prendere delle decisioni

4. Sei più maldestro e hai difficoltà di movimento

5. La tua pelle è rovinata

I rimedi

Otto ore di sonno per stare bene: questa è la regola principale, anche se per gli adulti con un'età superiore ai 65 anni 7 ore possono bastare. E' importante astenersi dalla caffeina e dalle altre sostanze eccitanti, come la teina, dopo mezzogiorno ed evitare di fare riposini durante la giornata, perché potrebbero sfalsare i ritmi.

Bisognerebbe inoltre andare a letto e svegliarsi sempre allo stesso orario, per creare una routine. Evitare alcool e pasti pesanti prima di dormire e passare l'ora prima di mettersi a letto facendo attività rilassanti, come leggere o meditare, lontano da schermi di pc o cellulare.