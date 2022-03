“Dottor Google” per le prime mestruazioni? Le adolescenti preferiscono le confidenze con la mamma

Quello del menarca, il primo ciclo, è un momento importante per tutte le giovani donne. Ma, a volte, può essere un po' complicato.

Siamo così abituati a chiedere aiuto a google che quando non succede ci chiediamo subito perché. È il caso delle adolescenti under 17 che per informarsi sulle prime mestruazioni non esitano a cercare la mamma (86%). Dopo il successo del “Manuale delle Ragazze Meravigliose” ideato da Intimina, è ora disponibile anche la versione ascoltabile dell’audio-book che offre spunti di conversazione per introdurre un argomento così intimo e delicato come quello dell’arrivo delle mestruazioni.

“Evidentemente si tratta di un tema sentito come intimo e personale e quindi il riferimento è una persona della quale ci si fida. In molti casi è la madre quel riferimento – spiega Roberta ROSSI, sessuologa e psicoterapeuta - che per le ragazze é la persona che ha condiviso o condivide la stessa esperienza”.

Le ragazze non preferiscono il dottor Google

Proprio Intimina ha chiesto a 1000 ragazze di età compresa tra 12 e 17 anni di raccontare le loro esperienze con le mestruazioni. L'86% dice di essere stata preparata sull’argomento direttamente dalle madri e una minoranza dagli insegnanti e da amici (36%). Si riduce la percentuale di quante ne parlano con sorelle o fratelli (12%) e stupisce comunque il fatto che Internet è considerato di aiuto solo nel 15% delle ragazze. Fanalino di coda il medico (7%) e i propri padri (6%) per affrontare l’argomento.

Persiste il senso di vergogna in compagnia degli amici (53%), a scuola (65%) e anche a casa (25%). E solamente 1 su 10 (11%) dichiara di non sentirsi mai in imbarazzo durante le mestruazioni.

Una guida pratica

Dopo il successo del “Manuale delle Ragazze Meravigliose” lanciato 1 anno fa, è ora disponibile anche la versione audio ascoltabile gratuitamente dal sito per dare il benvenuto a tutte le giovani ragazze che tra poco (o da poco) dovranno gestire il ciclo mestruale.

La versione ascoltabile del nuovo audio-book del “Manuale delle Ragazze Meravigliose” contiene 5 storie di giovani donne che raccontano le proprie esperienze e i loro cambiamenti psico-fisici. Si tratta di un’interessante esperienza di apprendimento sulla gestione di questo cambiamento fisico e ormonale, ricco di informazioni mediche e consigli pratici per evitare situazioni spiacevoli.

Ciascuna situazione descritta è stata studiata per fornire spunti di conversazioni per genitori e figli in questa delicata fase ricca di continui cambiamenti.

Cosa fare e cosa non fare: i consigli della sessuologa

“Arrivare a conclusioni sbagliate è molto facile, soprattutto quando le risposte sono fatte da deduzioni o da racconti tramandati. È fondamentale educare le donne e soprattutto le “piccole donne” adolescenti a una scelta consapevole per una migliore gestione del ciclo mestruale" – conclude Roberta ROSSI, sessuologa e psicoterapeuta suggerendo anche alcuni accorgimenti per gestire meglio la conversazione sulle prime mestruazioni

Cosa fare

1. Parla dei cambiamenti del corpo. Il seno si ingrossa (a volte è anche dolente), gonfiore generalizzato, sangue mestruale

2. Spiega che non esiste un’età uguale per tutte - Range di età (8-15)

3. Aiutala a preparare un kit un astuccio da portare nello zaino (assorbente o coppetta mestruale, cambio mutandina, salviette umide ed eventuale antidolorifico)

4. Parla dei cambiamenti fisiologici possibilità di procreare

5. Inizia a parlare della sessualità e dell’importanza del consenso

Cosa non fare

1. Non enfatizzare i problemi legati al ciclo

2. Non enfatizzare le false credenze

3. Non sottolineare le differenze tra chi ha già avuto il menarca e chi no

4. Non aspettare che arrivino le prime mestruazioni per parlarne e anticipa l’argomento in modo naturale

5. Non minimizzare le preoccupazioni dei ritardi o delle precocità del menarca ma tranquillizzare e accogliere