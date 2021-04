La recensione dei migliori gel igienizzanti mani per proteggersi dal Coronavirus

Il gel igienizzante per le mani, come ormai sappiamo bene, è uno strumento importantissimo per proteggersi e per contrastare la diffusione del Coronavirus. Indispensabile quando si è fuori casa e non si ha la possibilità di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone, il gel igienizzante deve essere utilizzato ogni volta che tocchiamo una superficie che potrebbe essere contaminata, ma non tutti i prodotti in commercio hanno la stessa efficacia. Per essere considerato efficace contro batteri, virus e funghi, infatti, un gel disinfettante deve contenere una percentuale di alcol non inferiore al 70%. Di conseguenza, riuscire a giostrarsi tra i diversi modelli in commercio può non essere facile.

Abbiamo quindi provato per voi i migliori gel igienizzanti mani, tutti con una percentuale alcolica efficace contro il Coronavirus e in vendita a prezzi scontati: ecco come è andata.

Gel Disinfettante Mani Primagel Plus 50 ml

Primagel Plus è un gel disinfettante per le mani che non ha bisogno di risciacquo e molto semplice da utilizzare. La prima distinzione importante da fare è che Primagel Plus è un gel disinfettante e non igienizzante; il gel disinfettante, infatti, svolge un’azione più efficace rispetto al semplice igienizzante, arrivando a eliminare il 99% dei batteri, ed è un Presidio Medico Chirurgico (Registrazione Ministero Salute nr. 18761).

Primagel Plus è quindi un gel disinfettante, battericida, virucida, fungicida e tubercolicida con Alcol Etilico al 70%, che agisce in modo completo contro Candida Albicans, Batteri e Virus tra i più resistenti, verificato con Open Patch Test di laboratori certificati, dichiarato non irritante per la pelle e la cui efficacia è stata confermata dalle numerose certificazioni ottenute (Battericida EN 13727:2012 + A2:2015; Fungicida EN 13624:2013; Tubercolicida EN 14348:2005; Virucida EN 14476:2013 + A1:2015; Approvazione HYGIENIC HANDRUB EN 500:2013; Surgical Hand Disinfection EN 12791:2016 + A1:2017).

Molto comodo da portare sempre con sé per mantenere alte le difese contro germi e batteri durante tutta la giornata, grazie al pratico formato da 50 ml dotato di tappo dosatore, per utilizzarne la corretta quantità ed evitare sprechi, questo gel disinfettante non necessita di acqua, si asciuga rapidamente e lascia le mani fresche e morbide. Inoltre, è molto rapido e facile da usare: per ottenere una protezione da virus e batteri, infatti, basterà dosare il gel sul palmo delle mani, frizionarle accuratamente per almeno 30 secondi ed aspettare che si asciughi.

Spray Igienizzante Mascherine FFP2

Lo Spray HYGYENE 100ml permette, grazie all’attività dell’alcool presente al 70%vol. di igienizzare a fondo la mascherina così da poterla riutilizzare. Made in Italy, questo prodotto è versatile in quanto può anche essere utilizzato come igienizzante da spruzzare sulle mani così da detergerle in profondità, lasciando che si asciughi.

Kit Sani+ con Gel Mani 25 ml e Spray Superfici 50 ml

Arieggiare e pulire casa è una pratica igienica sempre importante, ma lo è ancor di più in questo periodo di emergenza sanitaria. Proprio per questo motivo, il kit di Sani+ risulta particolarmente comodo. Questo kit, infatti, è in vendita ad un ottimo prezzo e si compone di due diversi prodotti: un gel mani con il 74% di alcool e uno spray igienizzante per le superfici con l’80% di alcool.

Grazie all’attività dell’alcool presente, il gel mani igienizza la pelle in profondità in tutte le occasioni di contatto con l’ambiente esterno durante le attività quotidiane (viaggi, lavoro e incontri in luoghi pubblici). Dermatologicamente testato e arricchito con Estratto di Camomilla, questo gel non può contaminarsi, grazie al pratico dosatore, e non c'è rischio che si apra da solo. Inoltre, è confezionato in un flacone con il 50% di plastica in monocontenitore di allumino completamente riciclabile e, se utilizzato correttamente, garantisce fino a 30 applicazioni: basterà erogare 4 dosi sul palmo della mano e strofinare fino a completo assorbimento

Sani+ Ambiente Detergo, d’altro canto, è il prodotto ideale per l’igiene delle superfici. Grazie alla presenza dell’alcool all’80%, infatti, questo spray pulisce, igienizza e protegge tutte le superfici. Inoltre, la sua formula profuma e pulisce a fondo senza lasciare residui, non richiede risciacquo, ed è confezionato in un contenitore in allumino completamente riciclabile.

Sani+ Gel Mani in Flacone da 400 ml

Il gel mani Sani+, è un prodotto igienizzante che, grazie all’attività dell’alcool presente al 74%, pulisce la pelle in profondità in tutte le occasioni di contatto con l’ambiente esterno durante le attività quotidiane. Ideale anche da tenere a casa o a lavoro, grazie al flacone da 400ml, questo gel è dermatologicamente testato, ha una formula arricchita con Estratto di Camomilla, non si contamina grazie al pratico dosatore e non c'è rischio che si apra da solo.

Sani+ Gel Mani per Bambini

Sani+ Kids è un gel igienizzante per le mani appositamente formulato per la delicata pelle dei bambini. Grazie all’attività dell’alcool presente al 74%, infatti, questo gel igienizza la pelle in profondità in tutte le occasioni di contatto con l’ambiente esterno, proteggendo anche i più piccoli dalla diffusione di virus e batteri. Come per gli altri prodotti Sani+, anche il gel igienizzante per bambini è arricchito con Estratto di Camomilla, è dermatologicamente testato, non si contamina grazie al pratico dosatore e non c'è rischio che si apra da solo. Inoltre, è confezionato in un flacone con il 50% di plastica in monocontenitore di allumino completamente riciclabile e, se utilizzato correttamente, garantisce fino a 30 applicazioni: basterà erogare 4 dosi sul palmo della mano e strofinare fino a completo assorbimento.

