Olio di mandorle dolci, segreti e benefici

Alleato di pelle e capelli, utilissimo per le donne in gravidanza, adatto ai bambini e ottimo per i massaggi, l'olio di mandorle dolci è un prodotto naturale estratto dai semi dell’omonima pianta e ha offre numerosi benefici. E' ottenuto dalla cosiddetta spremitura a freddo, ovvero attraverso tecniche meccaniche e senza l’uso di prodotti chimici. Questo metodo permette di lavorare le materie a basse temperature e consente di mantenere inalterate le qualità del prodotto.

Grazie alle sue innumerevoli proprietà, l'olio di mandorle dolci è l’olio vegetale più conosciuto e usato nella cosmesi naturale; viene utilizzato per prevenire la formazione di smagliature durante la gravidanza e durante una dieta importante, è ricco di vitamina E, vitamina B, acido oleico e linoleico, grazie ai quali svolge una funzione antiossidante, elasticizzante e rigenerante sia sui capelli che sulla pelle, in particolare se secca o con inestetismi come smagliature e rughe sottili.

Inoltre, grazie all'azione idratante e alle proprietà lenitive e addolcenti, quest'olio nutre cute e capelli senza appesantirli, ed è utile anche come dopo sole e in caso di piccole scottature, aiutando l’epidermide a ritrovare il suo naturale equilibrio senza soffocare i processi metabolici che avvengono al suo interno, come la nascita e la crescita di nuove cellule.

L’olio di mandorle dolci è considerato risolutivo in caso di borse e occhiaie e serve anche per rimuovere il make-up. Unisce infatti l’azione tonificante a quella nutriente e, insieme a qualche olio essenziale, è anche perfetto per rilassarsi con un massaggio profumato e distensivo. Sulla pelle sensibile di bambini e neonati è un ottimo rimedio per gli arrossamenti e le screpolature. È utile inoltre per dare sollievo in caso irritazioni cutanee dovute a morbillo e varicella.

