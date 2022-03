Pieno mio, quanto mi costi! Benzina e gasolio, prezzi alle stelle Nella città capoluogo, ma anche in tutte le altre zone del territorio, si viaggia spesso sopra i due euro al litro per il gasolio

Gasolio, self service, due euro al litro. Siamo praticamente arrivati alla materializzazione di questa costante anche nel territorio lecchese. E non è più un'eresia vedere il prezzo del carburante meno raffinato che supera quello della benzina. La situazione generale è questa: in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di domenica, comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è salito a 2,004 euro/litro (venerdì 1,912), con i diversi marchi compresi tra 1,994 e 2,032 euro/litro (no logo 1,971). Il prezzo medio praticato del diesel self è schizzato invece a 1,901 euro/litro (venerdì 1,788) con le compagnie posizionate tra 1,881 e 1,977 euro/litro (no logo 1,891).

Il servito, invece, ha visto per la benzina il prezzo medio praticato salire a 2,117 euro/litro (venerdì 2,039) con gli impianti colorati che hanno mostrato prezzi medi praticati tra 2,069 e 2,226 euro/litro (no logo 2,014). La media del diesel servito è volata a 2,019 euro/litro (venerdì 1,921) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,999 e 2,095 euro/litro (no logo 1,930).



I dati finali di febbraio 2022 diffusi dal Mise

Il peso dell'inflazione

A gennaio, com'è tristemente noto, il costo di energia e carburante a Lecco è cresciuto sensibilmente. Lo certificano i dati sulle bollette, ma anche quelli riferiti dall'Ufficio Statistica del Comune di Lecco: gas ed elettricità sono aumentati dal 43 al 69%, benzina e gasolio dello 0,4 e 0,6%. Gli indici dei prezzi al consumo di gennaio 2022 sono stati elaborati tenendo conto delle limitazioni, differenziate a livello regionale, definite dalle normative nazionali e locali per contrastare la pandemia causata dal Covid-19. Per quanto riguarda l'inflazione, sono stati registrati valori consistenti per entrambe le variazioni: mensile +1,7% e annuale +4,3%

Benzina e diesel sopra i 2 euro anche nel Lecchese

Torniamo a stringere il raggio d'azione sul nostro territorio: secondo i dati comunicati dall'OsservaPrezzi del Ministero dello Sviluppo Economico, il prezzo più basso del gasolio in provincia è stabilmente vicino o superiore ai 2 euro/litro. Questa la mappa relativa ai prezzi applicati per benzina e gasolio. C'è da tener conto che, tra quelli indicati, sono presenti anche dei distributori per i quali è riportato l'aggiornamento addirittura dalla scorsa estate.

La mappa fornita dall'OsservaPrezzi del MiSE

La mappa di Lecco (OsservaPrezzi del MiSE)

Altro strumento per tenere monitorato l'andamento è quello parallelo di PrezziBenzina, dove sono gli utenti a inserire manualmente i prezzi esposti. I dati, che vi proponiamo integralmente nella galleria a fondo articolo, non sono quindi da considerare ufficiali.

I prezzi del gasolio (PrezziBenzina)

I prezzi della benzina (PrezziBenzina)

Benzina e gasolio: perchè aumentano?

Chiaramente la guerra in corso in Ucraina, con le relative sanzioni, sta facendo sentire il proprio peso in questa continua impennata dei prezzi. Come riferito dai colleghi di Today.it, i prezzi del greggio potrebbero addirittura aumentare fino a 120-130 dollari, anche 150 dollari in presenza di un embargo delle esportazioni russe. In futuro le forniture di petrolio e gas dalla Russia all'Europa potrebbero essere interrotte per un tempo più o meno lungo, facendo aumentare ulteriormente i prezzi all'ingrosso. L'ipotesi non si può escludere.

L'Opec+ fino ad ora non ha ceduto alle pressioni per accelerare l'aumento della produzione. Opec+ è lo storico cartello dei paesi produttori, che include ora anche la Russia in modo stabile. Dopo il crollo dei consumi in piena emergenza Covid nel 2020, Opec+ ha deciso di aumentare progressivamente la produzione di 400mila barili al mese, ma non andrà oltre. Un livello troppo basso, secondo vari osservatori, dato che alcuni paesi facenti parte dell'organizzazione non stanno incrementando la produzione anche per problemi interni. Ad alimentare le tendenze al rialzo ci sono anche le previsioni secondo cui Pechino, di gran lunga il maggior importatore di greggio al mondo, potrebbe aumentare l'import del 7% nel 2022.

In conclusione, secondo varie stime nei prossimi mesi sono da mettere in conto altri 5 cent al litro in più alla pompa di benzina. Il prezzo della benzina aumenta a livello internazionale quando aumenta il costo del petrolio. Ma quando sale il costo del petrolio, il costo della benzina aumenta lentamente, e quando scende il prezzo del petrolio, il prezzo della benzina scende lentamente. Il greggio infatti è una cosa, benzina e gasolio che si acquistano ai distributori un’altra. Sul prezzo alla pompa incidono, oltre al valore della materia prima, i costi di estrazione, raffinazione, stoccaggio, trasporto e il costo della distribuzione finale. A incidere tanto in Italia sul costo finale sono poi in realtà le accise e l'Iva. Tutti i Paesi tassano il carburante ma l'Italia resta in testa alla classifica per il peso fiscale a litro. Negli Stati Uniti la benzina costa circa la metà di quanto la paghiamo noi in Italia.