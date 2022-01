Le luci perfette per illuminare l’armadio

Come possiamo scegliere l’abbigliamento giusto per il lavoro o per un appuntamento, se la nostra cabina armadio è in penombra o se la stanza non ha la giusta illuminazione? Per evitare di indossare la prima cosa che capita a tiro o correre il rischio di perdere maglie e camice, la soluzione ideale è quella di usare la luce armadio.

Sempre più diffuse negli ultimi anni, le lampade per gli armadi sono pratiche e hanno una serie di vantaggi:

Semplicità: consentono di cercare (e trovare) facilmente gli abiti all’interno dell’armadio, soprattutto quando la mattina si ha poco tempo

consentono di cercare (e trovare) facilmente gli abiti all’interno dell’armadio, soprattutto quando la mattina si ha poco tempo Facilità : è possibile avere tutto in ordine avendo sotto controllo il guardaroba; il rischio di mettere in disordine diminuisce

: è possibile avere tutto in ordine avendo sotto controllo il guardaroba; il rischio di mettere in disordine diminuisce Risparmio : l’accensione e lo spegnimento automatico all’apertura delle ante elimina il rischio di lasciare la luce accesa all’interno

: l’accensione e lo spegnimento automatico all’apertura delle ante elimina il rischio di lasciare la luce accesa all’interno Praticità: sono semplici da installare anche per chi non ama il fai da te

Se non sapete come orientarvi, vi consigliamo le luci con sensore di movimento per avere l’abbigliamento adatto in ogni occasione.

Luce con sensore automatico

Aprire l’armadio e trovare quello che si cerca a qualsiasi ora del giorno e della notte non è un problema grazie a questa lampada a led per armadio. Il sensore di movimento e crepuscolo si attiva automaticamente per avere massima efficienza in tutti gli ambienti della casa, i 60 Led emettono un bagliore ultra brillante, ecologico e di notevole risparmio energetico, per garantire una lunghissima durata di vita della lampada. La luce entra in funzione quando rileva persone che si avvicinano entro il raggio di 3-5 metri e si spegne dopo 15 secondi, se non rivela più movimento. Installabile in due modi: con la striscia magnetica o con gli adesivi, può essere fissata su qualsiasi superficie; una volta applicata cambiare le pile è semplice e facile.

Pro. La lampada si installa facilmente ed è versatile

Contro. Per alcuni utenti la batteria dura poco

Luce con striscia magnetica

La lampada dotata di 10 led offre una luce luminosa e naturale per illuminare gli armadi della camera e della cucina anche durante le ore notturne. La lampada dotata di sensore di movimento incassato permette di azionare i led quando si è ad una distanza di 5 metri e si spegne 15 secondi dopo l'ultimo rilevamento del movimento. Perfetta per essere applicata anche nella stanza dei piccoli o per illuminare un corridoio. La luce del sensore è facile da montare anche per chi non è esperto di fai da te, grazie alla striscia magnetica dotata di adesivo sul retro. Può essere montata e smontata ovunque e direte così addio a viti e attrezzi.

Pro. Si monta facilmente e diffonde molta luce

Contro. Per alcuni utenti il sensore è troppo sensibile

Lampada con ricarica usb

La lampada per armadio ha un raggio d’azione ampio per trovare abiti e accessori in pochi secondi. La luce con sensore di movimento si accende quando si avvicina entro 3 metri e si spegne dopo 15 secondi dall'uscita dalla stanza. Per avere una piacevole atmosfera, le luci diffondono luce calda e rilassante ideale per non inciampare nei punti più bui! La batteria ricaricabile a litio è a prova dei più indecisi, assicura fino a 4 ore di illuminazione continua e fino a due mesi in modalità automatica. Dotata di magnete nastro adesivo, la luce notturna può essere applicata anche con l'utilizzo di viti o dadi. Si deve ricaricare? Basta staccare la luce dalla striscia magnetica e metterla in carica ad ogni dispositivo con uscita usb, perfetta per l'armadio, diventa anche una comoda luce notturna nella stanza dei più piccoli.

Pro. Si monta facilmente e illumina bene gli ambienti di medie dimensioni

Contro. Per alcuni utenti il rilevamento di movimento non è efficace

Luce con batteria a litio

La luce soffusa dell’armadio crea un ambiente rilassante e consente di trovare il vestito giusto con un semplice colpo d’occhio. La lampada è perfetta anche in altri ambienti della casa, rileva le persone nelle ore notturne. Il sistema di autospegnimento integrato assicura la durata della batteria ricaricabile al litio. La lampada può durare ininterrottamente fino a 8 ore dopo una ricarica completa e ha una luminosità costante che non si indebolisce al diminuire della carica. La luce, realizzata in lega di alluminio, è leggera e può essere montata senza l'utilizzo di viti, dotata di nastro adesivo si applica in pochi secondi e non lascia residui sui mobili.

Pro. Il sensore di movimento permette di accendere le lampade solo se è buio, per un sicuro risparmio energetico

Contro. La luce calda non è fortissima

Luce con tre modalità di illuminazione

La luce con sensore di movimento è dotata di raggi infrarossi, un valido aiuto per rivelare il movimento al buio, ma anche per assicurare un risparmio energetico perché si spegne 20 secondi dopo il passaggio, per creare un ambiente sicuro e protetto. Perfetta per ogni esigenza, la luce permette di rispondere ad ogni necessità, dotata di tre modalità di illuminazione è possibile scegliere tra on per una luminosità costante, off per il risparmio energetico e prolungare la durata della luce dell'armadio e auto per azionarla durante la notte come luce notturna. Dotata di batteria a litio, può essere ricaricata ad ogni supporto con uscita usb, e dura fino a 6 ore dopo una ricarica completa. Il design dalle linee semplici ed eleganti è perfetto per completare l’armadio.

Pro. Funziona bene e ha la base magnetica

Contro. Per alcuni utenti non rivela il movimento se c'è poca luce

Luce a catena

Versatilità ed efficienza sono le caratteristiche principali di questa striscia a led pensata per gli armadi, ma perfetta per illuminare ogni angolo della casa. La luce lunga 100 cm riesce ad illuminate facilmente la camera dei bambini, la cucina, le scale o una nicchia, per un piacevole effetto di design. Dotata di tecnologia PIR, si illumina quando ci si avvicina entro 5 metri e si spegne 15-20 secondi dopo l'uscita. Con il timer è possibile regolare il tempo di illuminazione dai 15 secondi ai 5 minuti, oppure lasciarla accesa costantemente. La luce bianca morbida a Led è rilassante ed è facile da montare grazie all'adesivo incluso.

Pro. La luce bianca è luminosa ed è facile da installare

Contro. Per alcuni si scarica facilmente

Luce con telecomando

Per regolare facilmente le luci dell'armadio anche a distanza, il modello con telecomando è la scelta ideale. Il set composto da 6 lampade può illuminare la camera dei piccoli, l'armadio, ma anche le scale per muoversi in totale sicurezza. Controllabili con il telecomando, le luci possono essere azionate anche a contatto. Ideali per ogni situazione, è possibile scegliere il grado di intensità delle luci in base alle necessità, grazie al telecomando Selezionare il timer e decidere se lasciarle accese per 10, 30, 60 0 120 minuti sarà semplice e veloce. Infine, per assicurare il risparmio energetico, le luci si spengono dopo 30 minuti di inattività.

Pro. Facili da montare, l'adesivo è molto resistente

Contro. Per alcuni utenti la luce non è molto intensa

Lampada con luce calda

Per avere un ambiente accogliente anche quando si apre l'armadio, la lampada con luce calda è dotata di un sensore automatico e si accenderà solo quando si trova in un ambiente scuro entro 3 m, spegnendosi se dopo 15 secondi non rileva nessun movimento, così da prolungare la durata della batteria. La barra formata da 10 Led ordinatamente disposti copre un raggio d'azione che arriva fino a 120 gradi per ottenere una luce soffusa, mentre la barra realizzata in lega di alluminio di alta qualità è facile da pulire, non si arrugginisce e si installa in pochi secondi. La luce può essere facilmente fissata e staccata ovunque, utilizzando la striscia magnetica con adesivo e la luminosità intensa, ma non aggressiva, è ideale per la camera da letto, la cucina, il bagno, l'armadio, e il garage.

Pro. La lampada è facile da utilizzare

Contro. Per alcuni utenti l'adesivo non tiene molto

Luce armadio colorata

Se volete avere l'armadio illuminato, ma dando un tocco di colore in più, allora potete ricorrere a questo set di luci colorate. I 5 faretti hanno cinque colori standard: bianco caldo, rosso, verde, blu e rosa a cui si associano 16 cambi di colore per scegliere e impostare la modalità di illuminazione tra jump, flash, gradient e corrente, da regolare facilmente con il telecomando in dotazione. La lampada dell'armadio con sistema wireless ricorda automaticamente la luminosità durante l'ultima operazione.

Pro. Le luci sono pratiche e facili da installare

Contro. Il telecomando non è semplice da utilizzare

Luci per cerniere

Gli armadi piccoli non sempre hanno lo spazio a sufficienza per inserire all'interno le luci. Se non volete rinunciare all'illuminazione dei pensili, potete scegliere il modello per cerniera. Semplice da installare, è alimentato a batterie ed entra in funzione quando si aprono le ante, mentre si spegne ogni volta che si chiude lo sportello dell'armadio. Il modello universale è pensato per ogni tipo di cerniera e per ogni tipo di mobile, così da avere un prodotto efficiente in ogni occasione.

Pro. Le luci sono facili da montare e illuminano bene

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti

Come scegliere la lampada per armadio

Per avere la giusta illuminazione all’interno dell’armadio, la scelta delle luci è molto importante, perché si devono acquistare quelle adatte alla grandezza del mobile.

Nel caso di un guardaroba piccolo, meglio scegliere i faretti a basso voltaggio e non creare un ambiente troppo luminoso. Questi vanno applicati sull’intera superficie e alternati in modo da diffondere la luce in ogni punto. Inoltre, i faretti hanno il vantaggio di non surriscaldarsi e quindi di non scolorire i tessuti.

Nel caso di una armadio grande o di una cabina, meglio aggiungere dei punti luce a parete da posizionare negli angoli più nascosti per un’illuminazione uniforme.

Se nella cabina armadio ci sono anche ripiani e mensole su cui sono posizionati gli accessori o le scarpe, anche queste devono essere illuminate. Al posto dei faretti possiamo utilizzare delle strisce a led. Posizionate sui ripiani illuminano e mettono in evidenza gli oggetti senza rovinarli.

Altro aspetto importante è la temperatura della luce, espressa in Kelvin: questa influisce sulla percezione dei colori, quindi per una cabina armadio meglio scegliere una lampadina tra i 400K fino ai 5500K in grado rivestiture in modo fedele i colori degli abiti.

Come installare un lampada per armadio

Installare le lampade per l’armadio è semplice, perché sono a basso voltaggio e quindi non costituiscono pericolo. Non si deve fare altro che collegare il trasformatore alla parte centrale della striscia per una distribuzione della luce uniforme.

La scelta del trasformatore viene fatta moltiplicando il valore del voltaggio con la lunghezza della striscia. Una volta fatto questo, basta togliere l’adesivo e posizionare la lampada, pronta ad illuminare tutto il guardaroba.