Bollitori elettrici: per concedersi una pausa in ogni momento della giornata

Se siete amanti di tè, tisane e bevande calde l'autunno e l'inverno sono la stagione perfetta per gustare i vostri infusi preferiti. Ogni qualità ha bisogno di procedimenti particolari. Alcuni devono essere lasciati in acqua per molto tempo altri per pochi minuti, altri ancora hanno bisogno di temperature più basse.

Per evitare di far bollire l'acqua più volte al giorno, in vostro aiuto arriva il bollitore elettrico. L'elettrodomestico consente di mantenere l'acqua alla temperatura desiderata per diverse ore, così da poter preparare il tè senza nessuna difficoltà. Per concedervi una pausa ogni volta che volete vi presentiamo i migliori bollitori elettrici da avere nella vostra cucina.

Bollitore con indicatore luminoso

Il bollitore elettrico ha un design esclusivo in grado di integrarsi alla perfezione in ogni cucina, l'illuminazione a led rende l'elettrodomestico unico ed elegante. Il bollitore in grado di riscaldare fino a 1.7 L in pochi minuti è ideale da usare durante una riunione in ufficio o una festa, grazie alla potenza di 2200 watt, è in grado di portare l'acqua ad ebollizione in 5 minuti e di preparare rapidamente fino a 10 tazze della vostra bevanda preferita. Completato dal sistema di sicurezza antisurriscaldamento, si spegne automaticamente dopo l'ebollizione o in assenza di sostanze liquide, così da essere efficiente e sicuro. Il filtro smontabile e lavabile assicura un prodotto sempre pulito.

Pro. L'acqua si riscalda rapidamente.

Contro. Per alcuni utenti non è semplice da pulire.

Scopri di più su Amazon

Bollitore con base rotante

Grazie al livello dell'acqua visibile, potete controllare in ogni momento e decidere facilmente fin dove riempire il bollitore. La forma tondeggiante e le linee armoniose danno un tocco di design al bollitore elettrico che così diventa un elegante elemento d'arredo, la base rotante, invece, consente di posizionare l'apparecchio come e dove preferite riducendo al minimo l'ingombro sul piano lavoro. La capacità di 1.2 L e la rapidità di riscaldamento permettono di avere l'acqua pronta in pochi minuti.

Pro. Il bollitore non è ingombrante.

Contro. Per alcuni utenti non è semplice da pulire

Scopri di più su Amazon

Bollitore con differenti temperature

Ognuno ha i suoi gusti e questo vale anche per la temperatura delle tisane, con questo bollitore scegliere quella che si avvicina meglio alle vostre esigenze è semplicissimo! Tramite i pulsanti sul manico potete scegliere la temperatura che preferite per preparare il biberon, infusi o per bollire rapidamente l'acqua per la pasta o il riso. La struttura in acciaio inossidabile, rende il bollitore pratico e durevole, mentre la maniglia termoisolata rimane fredda per evitare di ustionarvi quando versate l'acqua. Il filtro rimovibile può essere tolto per avere l'apparecchio sempre pulito.

Pro. Il bollitore permette di scegliere facilmente la temperatura.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Bollitore vintage

Se amate lo stile vintage e volete un elemento d'arredo, questo bollitore è la scelta ideale, disponibile in diversi colori come crema, grigio e rosso, il bollitore elettrico si adatta facilmente ad ogni cucina e stile. La base a 360° è dotata di avvolgi cavo per conservarlo facilmente e avere la cucina sempre in ordine, mentre il coperchio dotato di riscaldamento elettrico è caratterizzato da uno stile unico ed elegante. Basta premere un semplice pulsante e in pochi secondi l'acqua sarà calda e pronta per realizzare le tisane preferite.

Pro. L'acqua arriva a bollore in pochi minuti.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Bollitore dal design contemporaneo

Linee pulite e design contemporaneo sono i tratti distintivi di questo bollitore adatto ad ogni esigenza. Il modello infatti ha il controllo della temperatura potete avere l'acqua riscaldata alla giusta temperatura per ottenere tisane, infusi, tè e caffè sempre gustosi. Con il bollitore elettrico scegliere la temperatura a seconda della bevanda che si desidera preparare da un minimo di 40° ad un massimo di 100°. Il bollitore in acciaio inossidabile resiste alla corrosione per non contaminare acqua e bevande, mentre la maniglia isolata termicamente non trasmette il calore per evitare di scottarsi. Dotato della funzione keep warm, la temperatura impostata viene mantenuta per 30 minuti così da godervi la vostra bevanda quando volete.

Pro. L'acqua bolle velocemente.

Contro. Per alcuni utenti è difficile vedere la quantità di acqua all'interno.

Scopri di più su Amazon