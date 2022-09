I copriletto per riposare e sognare al caldo

Con l'arrivo dell'autunno e dei primi freddi, la trapunta matrimoniale ci regala un sonno più piacevole e riposante grazie alla calda morbidezza del tessuto e alle fantasie che donano un tocco di stile al nostro letto.

Dalle stampe più moderne alle fantasie più classiche la scelta dei copriletti è vasta. Vediamo i modelli che si abbinano all’arredamento e allo stile della camera per esprimere al meglio ogni gusto.

Per una camera da letto romantica

Se amiamo lo stile romantico e classico il copriletto è la scelta perfetta, donerà un senso di calore ed eleganza ad ogni stanza, i colori caldi e delicati sono raffinati e si integrano alla perfezione con ogni arredo. La sacca con chiusura a clip, accoglie il piumone per dormire al caldo anche nella stagione più fredda. Il copripiumino in puro cotone morbido e resistente si lava facilmente in lavatrice. Perfetto per arredare ogni ambiente, è completato da due federe quadrate.

Pro. Il copripiumino è caldo e realizzato con materiali di qualità.

Contro. Le federe in coordinato sono solo quadrate.

Perfetto per ogni ambiente

Disponibile in colori vivaci, la trapunta si abbina perfettamente ad ogni gusto, il modello duble face ci consente di scegliere ogni giorno il colore che preferiamo, da quello più acceso per ravvivare la stanza a quello più tenue per dare un tocco raffinato all'ambiente. La trapunta in cotone ci terrà al caldo con stile ed eleganza, realizzato al 100% in poliestere, grazie alle dimensioni 220 x 260 cm, si adatta ad ogni letto.

Pro. Sottile, ma caldo e confortevole.

Contro. Per alcuni utenti è un po' leggero.

Per riposare al caldo

La trapunta calda e morbida ci permette di riposare al caldo e in totale comfort, il materiale traspirante ed anallergico, trattiene perfettamente la giusta temperatura corporea senza far sudare grazie all'imbottitura da 350 gr, perfetta per assicurarci sogni sereni. Il modello double face a tinta unita si adatta ad ogni stile della stanza, inoltre, per averla sempre pulita è possibile lavarla in lavatrice fino a 30°. Disponibile per letto singolo, letto da una piazza e mezza e letto matrimoniale arriva in una pratica busta salva spazio per conservarla comodamente quando l'autunno finisce.

Pro. La trapunta è calda e avvolgente.

Contro. Per alcuni utenti è un po' pesante.

Ideale per chi ama lo stile shabby chic

La trapunta matrimoniale a stampa e con i colori tenui è ideale se preferiamo lo stile shabby, infatti, la fantasia renderà la stanza cool e raffinata e darà un tocco di design alla stanza. Il prodotto totalmente made in Italy, soffice e resistente, è perfetto per accompagnarci nella stagione più fredda. Ideale per chi soffre di allergie, il copripiumino da 250 x 260 cm, è realizzato in poliestere anallergico.

Pro. È perfetto per il periodo autunnale o primaverile.

Contro. Per alcuni utenti è un po' leggero.

Copriletto di design

Il copriletto è pensato per riscaldarci durante i mesi più freddi dell'anno ed è disponibile per letti matrimoniali di diverse dimensioni come 200 x 200 cm, 230 x 220 cm, 260 x 220 cm e si adatta ad ogni ambiente. Realizzato in microfibra, il modello è soffice e traspirante perfetto per tenerci al caldo, ma senza sudare. Caratterizzato da differenti motivi come disegni geometrici e strisce, il copripiumino è double face per cambiare arredamento in pochi secondi, grazie anche alle federe in coordinato.

Pro. È caldo e leggero.

Contro. Ha una sola apertura per inserire il piumino.

Set copripiumino

Il design unico e gli angoli curvi donano un tocco di eleganza alla stanza, disponibile in diversi colori, è ideale per la camera da letto o quella degli ospiti. Realizzato al 100% in microfibra di poliestere è resistente alla muffa, alla polvere ed è traspirante, per avere il massimo del comfort quando dormiamo. Facile da lavare in lavatrice, può essere asciugata in asciugatrice a basse temperature. La marcia in più? Il copripiumino è completato da due federe in coordinato.

Pro. Il design è bello ed elegante.

Contro. Bisogna stare attenti ai colori.

Copriletto in stile Patchwork

La trapunta perfetta per la mezza stagione è leggera e nello stesso tempo ha un design patchwork che permette di dare un tocco di colore e vivacità alla camera. Il modello versatile è reversibile, basta solo girarlo sottosopra per cambiare lo stile e avremo una trapunta del tutto nuova. Il tessuto sintetico al 100% in poliestere, ha la lavorazione trapuntata morbida e leggera al tatto e nello stesso tempo traspirante, facile da lavare in lavatrice fino a 40° non ha bisogno di essere stirato perché il tessuto non tende a spiegazzarsi dopo il lavaggio.

Pro. Il copriletto è leggero e morbido.

Contro. È ideale per la mezza stagione.

Copriletto in stile british

Se vogliamo avere una camera originale ispirata allo stile british, il copriletto con i classici simboli inglesi come il bus o la cabina telefonica e scritta "London" è imperdibile. Il modello disponibile anche nella versione New York sulle tinte grige e gialle, è in grado di accontentare tutti i gusti. Adatto alla camera dei ragazzi o a quella degli adulti, il copriletto è pensato per letto singolo, quello a una piazza e mezzo o per il letto matrimoniale, pronto per dare un tocco in più alla nostra camera. Prodotto in Italia, il tessuto 100% in poliestere con imbottitura in pura ovatta siliconata, può essere lavato a secco.

Pro. La trapunta è calda e avvolgente.

Contro. Per alcuni utenti è sottile e non morbida al tatto.

Copriletto con stampa optical

Se vogliamo ricreare lo stile in voga negli anni '70 nella nostra camera da letto, possiamo scegliere il copriletto con stampa optical. La trapunta leggera realizzata al 50% in cotone e 50% in poliestere è leggera, adatta sia alla primavera che all'autunno. Ideale da lavare in lavatrice, i colori rimangono brillanti anche dopo numerosi lavaggi, ma si stropiccia facilmente e quindi è necessario stirarlo. Disponibile in differenti dimensione, si adatta a letti singoli, matrimoniali o king.

Pro. La trapunta è perfetta per l'autunno.

Contro. Si stropiccia facilmente.

Copriletto in piquet

Per le serate autunnali particolarmente calde, possiamo utilizzare questo copriletto non imbottito, traspirante, ideale anche d'inverno con l'aggiunta di altre coperte per fare sogni sereni e al caldo. Il copriletto matrimoniale da una piazza (170 280 cm), una piazza e mezzo (220 x280 cm) due piazze (260 x 280 cm), è realizzato in puro cotone Jacquard. Il modello è caratterizzato da una stampa divertente, perfetta per i più romantici grazie alle colorate mongolfiere in volo sulla città disponibili in grigio, blu e azzurro-arancione.

Pro. La stampa e i colori sono brillanti e belli.

Contro. Per alcuni utenti è molto leggero.

Copriletto quattro stagioni

Se vogliamo avere un copriletto da utilizzare tutto l'anno, questo modello è quello di cui abbiamo bisogno! La trapunta quattro stagioni disponibile in differenti colori e con un effetto trapuntato, è adatta ad ogni ambiente da quello più informale a quello più elegante grazie allo stile essenziale. Il modello versatile può essere utilizzato per il letto matrimoniale, singolo o una piazza e mezzo, dobbiamo solo scegliere quello di cui abbiamo bisogno e trascorrere notti al caldo.

Pro. Il copriletto è bello e morbido.

Contro. Per alcuni utenti la trapunta è di media qualità.

Copriletto in stile orientale

Elegante e raffinato, questo copriletto regala alla camera da letto un aspetto di design e super ricercato, perfetto se vogliamo riscaldarci in autunno senza rinunciare allo stile. Il modello pensato per il letto singolo o matrimoniale è disponibile in differenti misure e riesce ad accontentare ogni stile. Mare, urban, fumetti, inverno o ispirato al Natale, ogni stampa è unica e perfetta per avere una camera da letto davvero unica.

Pro. Il tessuto è di qualità.

Contro. Per alcuni utenti i colori sono un po' spenti.

Come scegliere il copriletto

Scegliere un copriletto non è semplice perché deve essere di qualità, non ridursi di dimensione, anallergico e soprattutto deve farci dormire serenamente e al caldo in autunno. Quindi prima di sceglierlo dobbiamo valutare una serie di caratteristiche così da avere un copripiumino avvolgente e in grado di donarci il massimo del comfort.

Quali sono i tipi di copriletto

I copriletti sono diversi l'uno dall'altro e ci sono vari modelli adatti ad ogni esigenza, vediamo quali:

Bouti : trapuntato e con un'imbottitura leggera può essere double face

: trapuntato e con un'imbottitura leggera può essere double face Jacquart : realizzato al 100% in cotone, è formato da fili di diverso spessore

: realizzato al 100% in cotone, è formato da fili di diverso spessore Piquet : conosciuto come copriletto a fazzoletto, solitamente è in poliestere o cotone ed è molto leggero

: conosciuto come copriletto a fazzoletto, solitamente è in poliestere o cotone ed è molto leggero Light: è il modello più leggero, è realizzato in cotone ed è simile alle lenzuola

Il materiale

I copriletti possono essere di materiali diversi come:

Cotone : il materiale naturale è ipoallergenico, ma tende a restringersi e si rovina con il passare del tempo

: il materiale naturale è ipoallergenico, ma tende a restringersi e si rovina con il passare del tempo Poliestere: è resistente e non si stropiccia, ma di contro non è traspirante

Misure

Prima di sceglierlo dobbiamo valutare l'altezza del letto e le misure per avere un elemento confortevole ed evitare che rimanga corto sui lati.

Composizione

Il copriletto viene utilizzato solitamente durante la mezza stagione, quando le temperature non sono molto basse quindi meglio scegliere un modello in cotone o comunque traspirante.