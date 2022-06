Pareti lavagna in cucina come utilizzarle

Le pareti lavagna sono muri dipinti con una vernice apposita che dà proprio l’effetto, appunto, di una lavagna su cui scrivere con gessetti colorati.

Sono molto funzionali e creative, ideali per le camere da letto o per le camerette dei bambini, ma anche per la cucina, dove possono essere davvero molto utili.

La vernice effetto lavagna è di facile applicazione, e può essere stesa perfettamente anche senza essere degli esperti: basta avere un pennello a rullo e un po’ di manualità.

Le pareti lavagna in cucina possono essere applicate in vari modi, in più posizioni e per molti scopi.

Ad esempio, si può delimitare lo spazio sopra le mensole, soprattutto se l’arredamento è di colore bianco: in questo modo si riesce a spezzare un po’ la monotonia di un candore un po’ troppo ‘minimal’ come stile.

Se invece volete osare di più, potete riempire un’intera parete, che può essere utilizzata come una sorta di ‘bacheca di famiglia’ dove chiunque, ogni giorno, può lasciare un pensiero, una nota, una citazione o semplicemente un disegno.

Se avete una porta di vetro, la vernice lavagna può essere un ottimo modo per oscurarla: è infatti molto coprente, e si può applicare ad un pannello di compensato della stessa grandezza del vetro.

La parete lavagna, poi, può anche essere applicata in verticale su di una piccola porzione di muro, e può servire come calendario settimanale, oppure ancora può fungere da promemoria ogni volta che si deve fare la spesa, annotando tutto ciò che serve. O ancora può essere un ottimo metodo per scrivere una ricetta e avere le istruzioni sempre a ‘portata d’occhio’.

Inoltre, sapete che con le vernici lavagna potete coprire le imperfezioni delle vostre pareti? Il tutto in modo creativo e originale!

Qualsiasi modalità di utilizzo scegliate per la vostra parete lavagna, ricordatevi solo di non posizionarla in una zona troppo di passaggio, perché i gessetti colorati sono facilmente cancellabili se strofinati.