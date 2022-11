Le luci natalizie per la casa: ecco quali scegliere

“Il Natale, quando arriva arriva” recitava Renato Pozzetto durante il famoso spot di un’azienda dolciaria. Certo, basta gustare un dolce specifico o ascoltare una melodia particolare che in men che non si dica ci si ritrova a vivere il periodo più bello dell’anno: il Natale. Eppure che Natale sarebbe senza i giusti ornamenti?

Le luci natalizie esterne

Quali sono le luci natalizie più adatte per ornare gli ambienti domestici? Tutti abbiamo in mente la meravigliosa immagine tratta dal film “Mamma, ho perso l’areo”: dove un tripudio di luci di varia grandezza e vario colore avvolge l’incredibile casa di Kevin. E allora partiamo dal giardino e dalle luci da esterni che possono essere bianche oppure “calde”, con riferimenti cromatici tendenti al giallo fino ad arrivare a serie di tinta unica dal blu al verde. Queste lampadine di grandezze diverse possono essere utilizzate in vari modi: possono servire per fasciare il fusto e i rami di un albero, per coprire un’anfora. Allo stesso tempo all’interno del giardino si possono collocare delle installazioni realizzate con le luci natalizie che ricordano una renna, la slitta di Babbo Natale o la stella cometa. E per finire anche i balconi e le finestre richiedono una precisa connotazione all’interno del grande contesto di luminarie. In questo caso se si è preferito scegliere luci bianche per il giardino è bene che la scelta prosegua anche per l’arredo delle finestre, in caso contrario optare per lampadine colorate ma più piccole.

Le luci natalizie interne

Una delle trovate più recenti consiste nell’installare dentro casa un proiettore che emana sulle pareti fasci luminosi e tematici: dai fiocchi di neve agli alberi addobbati. Eppure non mancano luci natalizie da tradizioni come le catene, di luci per l’appunto, che possono ornare scale, mobili e infissi. Con la scelta del colore è preferibile giocare con i colori degli arredi e dare libero sfogo alla fantasia. Esistono poi in commercio decorazioni varie con l’aggiunta di luci.

Durante l’acquisto delle luci natalizie è importante accertarsi che le confezioni rispecchino le normative imposte dalla Comunità Europea e quindi siano a norma.