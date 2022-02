I materassi matrimoniali per dormire sonni sereni

Andare a letto e svegliarsi con dolori alla schiena e al collo ci priva delle giuste energie per affrontare la giornata. Molto dipende dalla qualità del materasso matrimoniale, che in realtà deve essere in grado di accompagnare il sonno notturno e far sentire al meglio una volta svegli.

Il modello giusto è quello che corrisponde alle proprie necessità e garantisce il riposo, infatti, uno degli elementi fondamentali del materasso è quello di sostenere il corpo, le zone del corpo in cui c’è maggiore pressione come spalle, testa e caviglie e garantire alla colonna vertebrale la curvatura naturale.

Morbido o rigido, scegliere il materasso giusto non è così semplice, bisogna valutare ogni aspetto senza dimenticare che deve essere proporzionato allo spazio presente nella camera da letto.

Dopo tutte queste informazioni non sapete quale materasso matrimoniale scegliere? Ecco una piccola guida con alcuni dei migliori modelli in commercio.

Materasso matrimoniale traspirante

In estate e in inverno le temperature cambiano costantemente, quindi bisogna avere un materasso che si adatti ai cambiamenti climatici. Questo modello dotato di fascia di areazione traspirante, reagisce naturalmente alla temperatura ambientale e a quella del corpo per garantirvi sempre il massimo benessere. Il modello composto da strati in WaterFoam di alta qualità in poliuretano espanso ha una composizione a celle molto aperte grazie alle quali è garantita una notevole circolazione d'aria, eliminando il ristagno dell’umidità. A completare il modello c’è uno strato di Memory Foam, composto da tessuti naturali nello strato superficiale, pensati per proteggere da batteri. Contenuto all’interno di una fodera lavabile in lavatrice, il materasso può essere pulito con un aspirapolvere per rimuovere i residui di polvere.

Pro. È un prodotto naturalmente ipoallergenico e antibatterico.

Contro. Per alcuni il Memory Foam non è molto rigido.

Materasso matrimoniale in aloe vera

Per dormire sonni tranquilli è importante che il materasso segua i cambi di posizione durante la notte. Questo modello a strati, ha una parte in WaterFoam, un’altra in aloe vera traspirante e naturale, ed è completato da un inserto in Memory Foam. Il materasso si caratterizza per densità differenziate che agiscono diversamente in base alla parte del corpo presa in considerazione. Il modello made in Italy, è perfetto sia in estate che in inverno, perché l’inserto regala la giusta temperatura in base alle stagioni, la marcia in più? Grazie alle sue caratteristiche e ai materiali utilizzati del tutto naturali, il materasso è certificato come dispositivo medico Classe 1 quindi è detraibile a livello fiscale.

Pro. I materiali di ottima qualità assicurano un sonno sereno e tranquillo.

Contro. Per alcuni utenti con il passare del tempo si creano degli avvallamenti nel materasso.

Materasso a strati alternati

L’obiettivo di ogni materasso è quello di regalare la qualità del sonno e alleviare possibili dolori alla schiena, per poi essere pronti ed energici durante la giornata. Questo modello formato da strati alternati in Memory Foam e WaterFoam crea densità diverse, con parti più rigide o più morbide, per agire in modo diverso a seconda della zona del corpo interessata. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura il massimo della traspirazione, l’inserto in poliuretano espanso Everflex è una schiuma morbida ed elastica, caratterizzata da celle molto aperte che permettono la circolazione dell'aria, eliminando il ristagno dell’umidità ideale per soggetti allergici, inoltre, la fodera removibile, può essere lavata in lavatrice anche a 30°.

Pro. Oltre a garantire un riposo sicuro, il materasso è antibatterico.

Contro. Consegnato sottovuoto, impiega del tempo per tornare in forma.

Materasso matrimoniale con onde

Per chi soffre di problemi alla schiena o alla cervicale la scelta non può non ricadere su questo modello ortopedico certificato, che può essere detratto dalle spese fiscali, inoltre, il materasso è realizzato con una sagomatura ad onda con 11 zone a portata differenziata. Formato da tre strati si adatta ad ogni vostra esigenza, il primo alto 9 cm è composto di Memory Foam termosensibile ed auto-modellante, il secondo, posto nella parte centrale, è realizzato in WaterFoam, schiuma espansa ad acqua traspirante, il terzo, è sempre in WaterFoam ma a celle aperte. Il materasso è completato da un rivestimento sfoderabile realizzato in tessuto anallergico Silver Merycor, pensato per allontanare la formazione della polvere al suo interno. Grazie alle cerniere e alle maniglie sui quattro lati potete spostarlo facilmente e lavare la fodera in lavatrice fino a 60°.

Pro. La sagomatura ad onda assicura il massimo del relax.

Contro. Il lato in Memory Foam è un po’ caldo.

Materasso con cuscini inclusi

Oltre al materasso, la qualità del sonno dipende anche dal cuscino. Con questo modello matrimoniale avrete inclusi due cuscini ergonomici, traspiranti e antiacari, perfetti per accompagnarvi durante la notte. Il materasso detraibile fiscalmente perché è un presidio medico, è formato da 6 strati con 11 zone a portata differenziata pensati per accompagnare e “cullare” il corpo durante il riposo e assicurane una corretta distribuzione del peso. Il materasso è composto da 5 strati di WaterFoam ed è completato dal sesto strato superiore in Memory Foam con Aloe. Il rivestimento esterno totalmente naturale e progettato sia per l’estate che per l’inverno perché suddiviso in due lati specifici: quello invernale ha l'imbottitura 100% in lana, mentre quello estivo è composto totalmente di lino e ha una fascia traspirante a nido d’ape.

Pro. Il rivestimento può essere lavato in lavatrice.

Contro. I cuscini non prendono subito la forma.

Materasso in gel

Se volete dormire con una piacevole sensazione di fresco, allora questo materasso matrimoniale fa per voi. Formato da tre strati in Memory Foam, il primo, in gel di 1 centimetro, permette di mantenere costante la temperatura durante il sonno grazie alle microparticelle in gel che assorbono rapidamente il calore del corpo. La fascia centrale invece, è in tessuto 3D altamente traspirante con struttura cellulare aperta e con 9 zone differenziate, mentre lo strato inferiore della lastra è realizzato in poliuretano altamente traspirante, infine, la fodera esterna in tessuto tecnico, anallergica, è in grado di offrire un alto livello di riposo. Il modello con un sostegno medio/rigido è perfetto per accompagnarvi durante le varie fasi del sonno.

Pro. Materasso realizzato con materiali di qualità.

Contro. Il materasso alto 25 cm per alcuni utenti risulta un po’ alto.

Materasso ortopedico

Se avete dolori alla schiena, la scelta del materasso giusto è molto importante e questo modello permette di avere sonni sereni e svegliarvi riposati. Realizzato in memory foam traspirante e con schiuma poliuretanica, è pensato per assicurare uno scarico preciso di pressione e distribuirlo correttamente. Disponibile in differenti misure, da quello singolo, a quello standard fino alla king size, dovete scegliere solo quello che rispecchia meglio le vostre esigenze. Il rivestimento esterno formato da due federe sfoderabili e lavabili mantiene il materasso sempre pulito, mentre le fibre che lo compongono aiutano a regolare anche l'umidità per affrontare al meglio ogni stagione.

Pro. Il materasso è adatto ad ogni tipo di corporatura.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Materasso in lattice

Se soffrite di allergie, la scelta del materasso è molto importante perché deve essere realizzato con un materiale sicuro per la salute. Questo modello in lattice e fibra di carbonio è anallergico e antiacaro perfetto per dormire sonni sereni, perché le fibre di carbonio hanno anche il vantaggio di isolare dall'inquinamento elettromagnetico. Inoltre, la struttura in memory foam, grazie alle sette zone differenziate garantisce diversi livelli di ergonomicità per alleviare i dolori alla schiena, alla cervicale e lombari. Il modello reversibile permette di controllare i livelli di conducibilità termica accumulata dal corpo, perfetto per combattere l’insonnia e ridurre il livello di stress.

Pro. Il materasso è anallergico e antiacaro.

Contro. Per alcuni utenti il materasso non è sufficientemente alto.

Come scegliere il materasso

Quando si decide di acquistare un materasso è importante prendere in considerazione le proprie esigenze e il modello più adatto alle proprie caratteristiche fisiche. Vediamo alcuni aspetti da prendere in considerazione.

Modelli

In commercio, esistono diversi modelli di materassi che si differenziano essenzialmente dal materiale con cui è realizzato l'interno. Vediamo i più diffusi:

A molle : il modello più longevo è formato da una serie di molle intrecciate tra di loro che hanno lo scopo di sostenere il peso del corpo. Questo tipo di materasso può essere formato da molle insacchettate che si muovono in modo indipendente e sono protette da un sacchetto e molle tradizionali distribuite una accanto all'altra e si muovono l'una in corrispondenza dell'altra

: il modello più longevo è formato da una serie di molle intrecciate tra di loro che hanno lo scopo di sostenere il peso del corpo. Questo tipo di materasso può essere formato da molle insacchettate che si muovono in modo indipendente e sono protette da un sacchetto e molle tradizionali distribuite una accanto all'altra e si muovono l'una in corrispondenza dell'altra Memory foam : adatto a chi ha disturbi alla schiena, ha la caratteristica di adattarsi alla silhouette, perché memorizza la pressione del corpo e la rilascia gradualmente conservando una struttura solida. Il materiale con cui è realizzato, solitamente è anallergico

: adatto a chi ha disturbi alla schiena, ha la caratteristica di adattarsi alla silhouette, perché memorizza la pressione del corpo e la rilascia gradualmente conservando una struttura solida. Il materiale con cui è realizzato, solitamente è anallergico Lattice : realizzato in materiale 100% naturale, si adatta facilmente ad ogni temperatura, ma ha un costo più elevato rispetto agli altri

: realizzato in materiale 100% naturale, si adatta facilmente ad ogni temperatura, ma ha un costo più elevato rispetto agli altri Ibrido : il più diffuso, è l'unione di differenti tipologie come il memory foam e le molle, con l'obiettivo di rispondere ad ogni esigenza e aumentare il comfort

: il più diffuso, è l'unione di differenti tipologie come il memory foam e le molle, con l'obiettivo di rispondere ad ogni esigenza e aumentare il comfort Ortopedico : adatto a chi ha problemi di schiena o scogliosi, assicura la postura giusta durante il sonno

: adatto a chi ha problemi di schiena o scogliosi, assicura la postura giusta durante il sonno Antiacaro : pensato per chi soffre di allergie, è realizzato con materiali che proteggono il materasso da batteri, polvere e allergeni

: pensato per chi soffre di allergie, è realizzato con materiali che proteggono il materasso da batteri, polvere e allergeni Acqua: formato da uno strato di water foam realizzato con schiuma di poliuretano espanso, può assumere diversi gradi di durezza ed è anche il più economico

Rivestimento esterno

Il materasso deve essere traspirante e il rivestimento in questo caso ricopre un ruolo centrale: tra i materiali più indicati c'è il cotone, la lana e la cellulosa perché naturali e sicuri sulla pelle. Anche alcuni tessuti sintetici, però, riescono ad essere sicuri e traspiranti come ad esempio il poliestere, la viscosa e la schiuma viscoelastica.

Durezza

Quando si parla di durezza, non si può prescindere dall'ergonomia del materasso che non deve essere né troppo morbido, né troppo duro. Il grado di rigidità di un materasso varia in base a una serie di criteri, ma la soluzione migliore è acquistare quello a zone differenziate, ovvero il materasso ortopedico, perché ha resistenze differenti lungo tutto il perimetro.