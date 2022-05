Raffinate ed eleganti, le tende da sole "rinfrescano" l'estate

Le tende da sole per balconi, giardini o terrazzi sono la scelta ideale per mettersi al sicuro dal caldo e dai raggi solari durante la stagione estiva.

Oltre ad arredare e a regalare un aspetto raffinato ed elegante allo spazio esterno, creano piccole oasi fresche e silenziose in cui rilassarsi durante il tempo libero o le giornate più calde.

Esistono diversi modelli di tende da sole che si contraddistinguono per forma, colore e dimensioni in grado di arricchire sia l'ampio spazio del giardino, sia un ambiente più piccolo come un terrazzo o un balcone.

Tenda da sole triangolare

La tenda da sole triangolare in polietilene ad alta densità, regala al giardino o al terrazzo un aspetto raffinato ed elegante assicurando il massimo del riparo dai raggi solari. Il materiale traspirante in grado di far passare aria e acqua, crea un piacevole effetto refrigerante lontano dall'umidità e dalla condensa, inoltre, blocca efficacemente il 90% dei raggi UV. La tenda resistente agli strappi e agli agenti atmosferici può essere ancorata facilmente alle pareti o agli alberi, per assicurare una protezione totale. Disponibile in sabbia, mattone, grigio e bianco, darà un tocco in più all'esterno.

Pro. La tenda è resistente e protegge dalle intemperie.

Contro. Le fettucce con il passare del tempo si rompono.

Tenda da sole laterale

La tenda da sole laterale ripara dai raggi che arrivano trasversalmente e da sguardi indiscreti. Grazie al meccanismo di avvolgimento automatico si apre in base alle esigenze per poi scomparire nell'alloggiamento nel momento in cui non serve più. Ideale per gli ambienti di grandi dimensioni, arriva fino a 3,5 metri. Il tendaggio in tela è resistente agli agenti UV e alle intemperie, nello stesso tempo non si rovina con il tempo e l’usura. Semplice da montare, è dotata di una maniglia a prova di bambini! Disponibile in diversi colori come antracite, beige, fumo o bianco è adatta ad ogni ambiente.

Pro. Perfetta per creare la privacy e proteggere dal sole in giardino.

Contro. Per alcuni utenti il telo si piega nella parte alta.

Tenda quadrata

Con questa tenda da sole è possibile sfruttare al meglio il terrazzo! Bella e utile è perfetta per creare un ambiente piacevole nel proprio giardino e nello stesso tempo è pensata per avere la giusta protezione in piscina o in campeggio. L’effetto estetico e confortevole è ideale per arricchire l'area esterna anche nelle giornate più calde. Resistente all'acqua e leggera, protegge fino al 90% dai raggi UV, la trama particolare garantisce un ambiente fresco, privo di umidità, perché traspirante, e permette all’aria di circolare. Facile da lavare con semplice acqua la tenda sarà sempre pulita.

Pro. Buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Per alcuni utenti gli attacchi non sono molto resistenti.

Tenda da sole a caduta

La tenda da sole a caduta si adatta bene ad ogni tipo di balcone, la stampa a righe dona un piacevole effetto raffinato ad ogni ambiente e il tessuto mette al riparo dai raggi solari. Questo modello è composto da un rullo in alluminio e ha una grandezza totale di 250x200 cm per proteggere anche dal caldo più intenso. Aprirla e chiuderla è semplice, basta attivare la carrucola con perno e ingranaggio in acciaio, incluso nella confezione, la tenda da sole a bracci se ben ancorata alla parete resiste al vento e alle intemperie.

Pro. Lascia passare la luce, ma ripara dal sole.

Contro. Bisogna avere un supporto in più quando il vento è molto forte.

Tenda da sole a parete con catenella

La tenda da sole a parete è indicata se si ha un terrazzo o un balcone! Il modello con catenella, fornirà la giusta ombra anche nelle giornate più soleggiate e aprirla e chiuderla è semplicissimo. Disponibile in differenti misure, si adatta sia alle finestre nella versione da 150x120 cm, sia a terrazzi o giardini di grandi dimensioni se si sceglie quella da 400x120 cm. Il telaio in acciaio verniciato a polvere e il tessuto in poliestere sono resistenti e duraturi.

Pro. Ripara bene dal sole estivo.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Tenda da sole autoportante

Se volete avere l'esterno protetto dal sole estivo, ma non avete voglia di intervenire sulla facciata, questa tenda da balcone con base, è quello che fa per voi. La struttura formata da aste telescopiche, permette di diffondere la giusta ombra, il montaggio estremamente semplice è pensato per ancorarla al pavimento e al balcone superiore. Grazie alla manovella aprire e chiudere la tenda diventa semplice e veloce, impostando l’angolo dei bracci in base alle vostre esigenze. Disponibile in total white, regala al terrazzo un tocco in più e dona all'esterno eleganza e raffinatezza.

Pro. La tenda è versatile.

Contro. Per alcuni utenti il montaggio non è semplice.

Tenda da sole a manovella

Per godere del fresco in estate basta avere una tenda efficiente e facile da utilizzare. Questo modello con una lunghezza di circa 195 cm riesce a coprire fino a 150 cm una volta aperta. La tenda resistente, si adatta ad ogni ambiente grazie alla struttura in alluminio che può essere montata sia a parete che a soffitto. Realizzata in poliestere, pur essendo estremamente leggera, la struttura antivento protegge anche nelle giornate più ventose. Facile da montare, è disponibile a strisce per regalare un tocco di colore all'esterno, la tenda cade in modo obliquo per lasciare defluire l’acqua nelle giornate piovose, mentre la manovella permette di aprirla o chiuderla facilmente in pochi minuti.

Pro. La tenda è resistente e il montaggio è facile.

Contro. Per alcuni utenti il tessuto sbiadisce facilmente.

Tenda da sole con motore

Rilassarsi in giardino o in terrazzo all’ombra della tenda è possibile grazie al modello motorizzato. Basta azionare il meccanismo e in pochi secondi i raggi diretti non saranno più un problema, ma si avrà una piacevole atmosfera perfetta per godere in pieno dei pomeriggi all’aperto. La tenda resiste al tempo grazie al telaio in alluminio, mentre il tessuto in poliestere con rivestimento PU è idrorepellente e antimacchia e nello stesso tempo non fa passare i raggi UV, facile da montare anche per i meno esperti, può essere applicata a parete grazie alle tre staffe incluse. Ideale per balconi e terrazzi, ha una larghezza pari a 350 cm, disponibile in antracite, è ideale se avete uno stile contemporaneo e moderno, ma potete scegliere anche altri colori come beige, crema o a strisce blu e bianco se amate lo stile marinaro.

Pro. Buon rapporto qualità prezzo.

Contro. La tenda non è facile da montare.

Tenda da sole a rullo verticale

La tenda a rullo verticale è proteggere dal sole quando siete in terrazzo o sotto il porticato, i supporti universali permettono di montata sulla struttura o direttamente sulla facciata esterna a seconda delle necessità. La struttura in alluminio è curata nei minimi dettagli, i cordoncini di gomma sono stati realizzati per regolare la tenda e avere la copertura di cui si ha bisogno, mentre il tessuto speciale in PU, non solo blocca il 90% dei raggi UV, ma si asciuga rapidamente ed è antistrappo. Facile da lavare avrete una tenda sempre pulita adatta ad ogni stagione.

Pro. È facile da montare e isola dai raggi.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ leggera.

Tenda con anelli

Pensata per i balconi, la tenda da sole in poliestere è antistrappo e resistente ad ogni condizione climatica, facile da montare, può essere rimossa in pochi minuti per lavarla in lavatrice a 40°. Rifinita con pizzo macramé in alto e con frange in basso, è curata nei minimi dettagli. Disponibile in 4 colori: blu, verde, marrone e giallo e 4 misure: 140x250 cm, 140x300 cm, 200x295 cm, 280x295 cm, si adatta ad ogni ambiente per un'estate a prova di scottature.

Pro. Il tessuto è leggero ma protegge efficacemente dai raggi.

Contro. Per alcuni utenti non è molto stabile.

Tenda a cappottina

La struttura bombata realizzata interamente in alluminio, è accattivante e in grado di proteggere efficacemente dai raggi solari. Disponibile in differenti misure, si adatta sia agli ambienti piccoli che a quelli grandi restituendo un oggetto dal design un po' retrò reso unico anche dal colore acceso. Caratterizzata da un sistema di apertura e chiusura facilitato attraverso le carrucole fissate direttamente all'interno della struttura, è pensata per l'estate, ma anche per l'autunno o l'inverno perché protegge il balcone o il terrazzo dalla pioggia e dal vento.

Pro. Il telo è molto resistente.

Contro. Per alcuni utenti la tenda è un po' leggera.

Tenda a paravento

In terrazzo o in giardino la privacy è molto importante e con la tenda da sole a paravento, non solo è possibile ripararsi dai raggi solari, ma anche da occhi indiscreti. Formata da due pannelli predisposti ad angolo, la tenda è autoportante e non ha necessariamente bisogno di essere ancorata a parete. Il meccanismo ad avvolgimento automatico, permette di aprire e chiudere la tenda scegliendo le dimensioni in base alle proprie esigenze, inoltre, il tessuto in PU protegge efficacemente dai raggi UV, dal vento e dalla pioggia perché è idrorepellente.

Pro. La tenda assicura la privacy.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Le caratteristiche per una tenda a prova d’estate

Scegliere una tenda da sole non è semplice, bisogna valutare lo spazio a disposizione, il modello adatto al giardino o al terrazzo, ma soprattutto il materiale.

Scegliere la tende delle giuste dimensioni

La tenda da sole deve proteggere dai raggi solari quindi deve coprire uno spazio ampio per assicurare il giusto relax all’aperto a qualsiasi ora del giorno. Per questo motivo bisogna prendere in considerazione l’estensione del braccio, cioè l’area che riesce a coprire una volta aperta. Il modello più adatto ad un terrazzo standard è quello che va da un minimo di 1,50 m fino a 4 m.

Tipologie di tende da sole

I modelli sono molti, ognuno risponde a caratteristiche o esigenze differenti, scopriamo le tipologie in commercio:

Tenda a bracci estensibili : pensata per i balconi di piccole dimensioni o per i terrazzi, ha il vantaggio di poter essere aperta o chiusa in base alle necessità. Il modello estremamente resistente può essere azionato manualmente o con un dispositivo a motore dotato di un cassonetto per proteggere il tessuto durante l’inverno

: pensata per i balconi di piccole dimensioni o per i terrazzi, ha il vantaggio di poter essere aperta o chiusa in base alle necessità. Il modello estremamente resistente può essere azionato o con un dotato di un per proteggere il tessuto durante l’inverno Tenda leterale: ideale per proteggere dal sole terrazzi o giardini particolarmente ventilati, è l’aggiunta perfetta alle tende a soffitto. Il modello può essere aperto e chiuso manualmente e regolato in base all’inclinazione dei raggi del sole. Inoltre, protegge dai venti e crea un ambiente al riparo da sguardi indiscreti

ideale per proteggere dal sole terrazzi o giardini particolarmente ventilati, è l’aggiunta perfetta alle tende a soffitto. Il modello può essere aperto e chiuso manualmente e in base all’inclinazione dei raggi del sole. Inoltre, protegge dai venti e crea un ambiente al riparo da sguardi indiscreti Tenda a caduta : a differenza del modello a bracci, questo tipo di tenda è montata a parete e si riavvolge su sé stessa grazie a guide in acciaio o alluminio. Ideale in città dove l’area esterna è limitata, occupa poco spazio

: a differenza del modello a bracci, questo tipo di tenda è e si riavvolge su sé stessa grazie a guide in acciaio o alluminio. Ideale in città dove l’area esterna è limitata, occupa poco spazio Tenda a cappottina : crea un ambiente di design grazie alla struttura a semicerchio bombata che riesce ad arricchire ed arredare l’ambiente esterno. Se amate lo stile vintage, può dare un tocco in più al giardino e riparare efficacemente dal sole. Il telaio ad arco su cui viene montato il rivestimento può essere aperto manualmente o con un motore

: crea un ambiente di design grazie alla bombata che riesce ad arricchire ed arredare l’ambiente esterno. Se amate lo stile vintage, può dare un tocco in più al giardino e riparare efficacemente dal sole. Il ad arco su cui viene montato il può essere aperto manualmente o con un motore Tenda a vela: perfetta per chi ha poco spazio e non ama il fai da te, la tenda a vela è un telo grande dotato di occhielli da agganciare con fettuccine al balcone o agli alberi del giardino. Una volta terminata l’estate può essere ripiegata e conservata senza occupare spazio. La caratteristica principale è quella di regalare protezione anche nelle giornate più calde e donare un piacevole effetto di design al terrazzo

I tessuti delle tende da sole

Come la struttura, anche i tessuti ricoprono un ruolo centrale quando si scelgono le tende, perché assicurano la protezione dai raggi e dal calore.

I materiali più usati sono quattro:

Poliesterere : protegge efficacemente dai raggi UV, è una soluzione economica , ma nello stesso tempo non è molto resistente alle intemperie

: protegge efficacemente dai raggi UV, è una soluzione , ma nello stesso tempo non è molto resistente alle intemperie Acrilico : mette al riparo dal sole, non si macchia facilmente ed è idrorepellente , estremamente robusta non è un materiale traspirante

: mette al riparo dal sole, facilmente ed è , estremamente robusta è un materiale Tessuto microforato : resistente ai raggi, agli strappi e alle macchie , inoltre, essendo microforato permette la giusta areazione sotto la tenda

: resistente ai raggi, agli e alle , inoltre, essendo microforato permette la giusta sotto la tenda Cotone: il materiale naturale per eccellenza, anche se è traspirante e si può lavare facilmente, tende a macchiarsi ed è meno resistente alle intemperie

Come montare una tenda da sole

Una volta visti i modelli in commercio e valutata la tenda che rispecchia le proprie esigenze, prima di acquistarla è importante consultare il regolamento condominiale, perché si deve capire se si allinea ai canoni stabiliti e soprattutto non deve creare fastidio ai vicini.

Se la scelta rispecchia il gusto personale e le regole del condominio, è arrivato il momento di montarla.

La prima cosa da fare è decidere se posizionarla in verticale o in orizzontale, perché sia che sia manuale sia che si preferisce il modello elettrico, i dispositivi per aprirla e chiuderla devono essere facili da utilizzare.

Una volta prese le misure e i tasselli in acciaio, resistenti alla ruggine, si devono segnare sul muro i punti in cui praticare i fori con l’aiuto del trapano. Una volta inseriti i tasselli, non resta che montare la struttura della tenda.

Manutenzione della tenda

Le tende proteggono dal sole estivo e anche queste strutture devono essere messe al riparo dalle intemperie, collocate all’esterno sono soggette a pioggia, vento e condizioni atmosferiche che con il passare del tempo potrebbero logorare il tessuto. Per questo prima di montarle si può coprire il rivestimento con materiale idrorepellente che crea una patina contro l’umidità.

La manutenzione dei bracci non porta via molto tempo, l’importante è eliminare la sporcizia e provvedere ad asciugarli dopo un acquazzone per evitare la formazione della ruggine, se iniziano a perdere lo smalto, poi, si possono verniciare e torneranno come nuovi.

Per quanto riguarda il telo, meglio spolverarlo regolarmente per evitare l’accumulo di sporco e lavarlo due volte l’anno per un tendaggio pulito e dai colori brillanti.