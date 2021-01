Canone Rai: come richiedere l'esenzione per l'anno 2021

Sappiamo benissimo che chi dispone di un televisore, è tenuto a pagare il canone Rai. Il suo importo annuale è di 90,00 euro e deve essere pagato una sola volta a famiglia.

La legge di stabilità del 2016 ha decretato la sua rateizzazione nella bolletta dell'energia elettrica e quindi addebitato automaticamente l'importo a coloro che sono titolari di un'utenza elettrica.

Non tutti però, sono obbligati a pagare il canone televisivo, c'è infatti chi è esentato.

Chi può richiedere l'esenzione?

Per quanto riguarda l'esenzione per l'anno 2021, i contribuenti interessati potranno presentare domanda fino al 31 gennaio. L'esonero riguarda l'intera somma che verrà divisa in rate da 18 euro l’una ogni bolletta bimestrale.

Ecco chi può presentare domanda per l'esenzione dal canone:

anziani over 75 titolari di reddito non superiore a 8.000 euro;

invalidi civili degenti in un casa di riposo;

militari delle Forze Armate Italiane o della Nato.

Come fare domanda

La richiesta va prodotta in autocertificazione e spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in forma "senza plico". Altrimenti, è possibile optare la presentazione telematica o utilizzando i professionisti abilitati come i commercialisti o i Caf.

Per effettuare la richiesta online invece, è possibile utilizzare l'applicazione dell'Agenzia delle entrate. Infine, per chi preferisce l'invio tramite Pec, l’indirizzo di spedizione è il seguente: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.