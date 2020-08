ComoNext: #insiemeperleimprese non si ferma. lo sportello nato durante l’emergenza covid per aiutare imprese e imprenditori diventerà un servizio ordinario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

È tempo di fare un bilancio per #insiemeperleimprese, lo sportello gratuito che l’Innovation hub ComoNExT a Lomazzo (CO) ha messo a disposizione di imprese, professionisti, cooperative, associazioni, aspiranti imprenditori, per affrontare la crisi coronavirus. Questo aiuto è stato apprezzato dalle imprese e si è rivelato molto efficace, tanto che diventerà un servizio ordinario a cui potranno accedere le aziende anche nei prossimi mesi con le medesime modalità. #insiemeperleimprese ha sensibilizzato le aziende all’utilizzo di mezzi tecnologicamente avanzati per essere a disposizione anche a distanza, a mantenere livelli competitivi adeguati, a creare occasioni di business con la comunicazione digitale e a utilizzare al meglio le opportunità di finanza agevolata. Si è trattato di un concreto supporto alle aziende, che ha previsto sia webinar sia incontri tra singole aziende e consulenti specializzati. Ad oggi gli esperti di ComoNExT hanno realizzato 127 incontri con le 97 imprese che si sono rivolte allo sportello. A richiedere il supporto della task force messa a disposizione da ComoNExT e dalle imprese dell’Innovation Hub sono state soprattutto le PMI e le startup operanti nei settori della ristorazione e del turismo (19%), dell’ICT (18%) e del commercio (13%), ambiti che effettivamente sono stati tra i più colpiti in questa crisi. Dal punto di vista geografico, più della metà delle aziende e degli imprenditori che si sono rivolti #insiemeperleimprese hanno sede in Lombardia. In particolare, una grossa fetta, pari al 41%, opera a Como, seguita da Varese (16%) e Milano (15%).

Tuttavia, l’iniziativa ha raggiunto anche Piemonte, Veneto, Trentino-Alto Adige e Emilia-Romagna. Sono stati organizzati 9 webinar, tuttora disponibili sul canale YouTube di ComoNExT, che hanno registrato un totale di 1.105 iscrizioni. Gli incontri si sono focalizzati sulle nuove tecnologie, come per esempio la realtà aumentata e virtuale, la Bockchain e il commercio digitale per trasformare ed evolvere il business, oltre che sulla presentazione di bandi di finanziamento attualmente disponibili.

«Siamo molto contenti di come si sia sviluppata l’iniziativa #insiemeperleimprese. – commenta il Presidente di ComoNExT, Enrico Lironi – Abbiamo cercato di dare nell’immediato un aiuto concreto a imprese, professionisti, cooperative, associazioni, che in questi mesi di difficoltà hanno avuto la forza di cercare una via alternativa per riqualificare il proprio business. La presenza di tecnici ed esperti ha permesso di definire per ciascuna di queste realtà una strategia e una soluzione su misura. Incoraggiati da questi risultati, abbiamo deciso di svincolare questo servizio dall’emergenza per continuare a supportare aziende e imprenditori nel lungo cammino dell’innovazione».

L'iniziativa è stata realizzata con il supporto di Camera di Commercio di Como-Lecco, Confcooperative Insubria, Intesa Sanpaolo, BCC Cantù, Confindustria Canavese, e in collaborazione con Confindustria Como, ANCE Como, Confartigianato Imprese Como, CNA del Lario e della Brianza, Confcommercio Como, API Torino, Confcooperative Piemonte Nord. “Oltre che a tutti loro, – aggiunge il presidente Lironi – i nostri ringraziamenti vanno agli imprenditori, i tecnici, i professionisti che, in qualità di consulenti, si sono resi disponibili a mettere a disposizione le loro competenze a supporto di altri imprenditori e professionisti, ai soggetti che ci hanno affiancato nella realizzazione dei webinar e a tutte le aziende che hanno voluto portare la loro testimonianza.”