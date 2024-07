Precipita da un ballatoio in casa, gravissimo 58enne

Gravissimo infortunio domestico scuote la domenica in Brianza. Un uomo di 58 anni è infatti rimasto coinvolto in un incidente a Maresso di Missaglia, precipitando da un ballatoio mentre eseguiva alcuni lavori in casa.

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Bianca di Merate, l'autoinfermieristica e l'elicottero partito da Milano. In un primo momento è stato allertato anche l'elisoccorso da Como, poi fermatosi a Merate.

La caduta da diversi metri ha provocato lesioni e traumi allo sfortunato 58enne brianzolo, soccorso in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Merate.