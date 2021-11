Ballabio: fuga di gas in via Fiume, squadre al lavoro per il ripristino

Fuga di gas in via Fiume, Ballabio, nel pomeriggio di sabato 27 novembre. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sta intervenendo dalle ore 16, in collaborazione con i tecnici dell'azienda fornitrice del gas, per una perdita sulla linea di bassa pressione.

Le squadre giunte sul posto stanno illuminando la zona lavori ed effettuando il presidio antincendio e di sicurezza.

Poco prima della mezzanotte le squadre erano ancora al lavoro per intercettare la perdita sulla linea. Sono stati effettuati dei carotaggi per localizzare e gli operatori dei Vigili del Fuoco, con cesoie idrauliche, hanno tagliato una vecchia linea in ferro interrata che impediva il lavoro delle escavatrici.