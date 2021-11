Eccesso di alcolici: tre giovani soccorsi nella notte di Halloween

Tre giovani soccorsi e trasportati in ospedale nella notte di Halloween. Il primo intervento del 118 è scattato alle ore 22.30 di domenica 31 ottobre sul Lungolario Isonzo, a Lecco, in codice rosso. Una ragazzina di soli 16 anni si è sentita male in strada e, dopo le cure prime portate sul posto, è stata trasferita al Manzoni in codice verde. Dopo lo spavento iniziale, le sue condizioni non sarebbero fortunatamente risultate gravi.

A mezzanotte e trenta un'altra ambulanza è dovuta invece intervenire a Colico per prestare aiuto a una 18enne. Anche in questo caso si è trattato di intossicazione etilica. Dopo una prima allerta in codice giallo la giovane è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Gravedona per accertamenti. Infine Osnago: qui un ragazzo di 20 anni che ha alzato troppo il gomito è stato soccorso poco prima delle 3 di notte dell'1 novembre e trasferito all'ospedale Mandic di Merate in codice giallo.