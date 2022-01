Auto in fiamme in galleria, vigili del fuoco in azione

Paura, disagi (ma per fortuna nessun ferito) a causa di un incendio che ha devastato un'auto all'interno del tunnel della Lecco-Ballabio. Il rogo è avvenuto nella serata di oggi, domenica 30 gennaio, nella tratta verso l'uscita della Statale 36 per la città capoluogo. Appena scattato l'allarme sono subito intervenuti sul posto i Vigili del fuoco del Comando di Lecco con tre squadre. Al momento (ore 21) le opere di spegnimento della vettura in galleria sono in corso. Ancora in attesa di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Le operazioni si sono poi concluse con la messa in sicurezza della strada poco dopo le 22.